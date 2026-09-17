Her gün 15 dakika kitap okuyun ve para kazanın: Singapur'da sıra dışı bir girişim başlatıldı

·8·Dünya
Her gün 15 dakika kitap okuyun ve para kazanın: Singapur'da sıra dışı bir girişim başlatıldı

Singapur'da insanları telefonlarından biraz uzaklaştırıp kitap okumaya teşvik etmek için sıra dışı bir girişim başlatıldı. Artık ülke sakinleri her gün en az 15 dakika kitap okuyup bu süreyi özel bir dijital platformda kaydettiklerinde, karşılığında sanal jetonlar kazanıyorlar.

Girişim, Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu tarafından ReadSG hareketi kapsamında yürütülüyor. Kural ise oldukça basit: Katılımcı her gün en az 15 dakika kitap okuyor ve harcadığı süreyi sistemde kaydediyor.

1000 sanal jeton 1 Singapur dolarına eşittir.

İlk bakışta ödül büyük görünmeyebilir. Ancak proje, gelir elde etmekten ziyade insanlarda düzenli okuma alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor. Her gün 15 dakika kitap okuyan bir katılımcı, bir yıl içinde 7300 sanal jeton toplayabilir.

Singapur bu girişimle sosyal medyada amaçsız ve sürekli içerik tüketme alışkanlığı olan "doomscrolling"e alternatif bir aktiviteyi teşvik ediyor.

Uzmanlar uzun metin okumanın odaklanma, bilgiyi daha derinlemesine anlama ve eleştirel düşünme ile bağlantılı olduğunu vurguluyor.

İlginç bir şekilde, PISA-2022 sonuçlarına göre Singapur, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma yazma becerisi konusunda dünyadaki en yüksek sonuçlara sahip ülkelerden biri oldu. Öğrencilerin yüzde 89'u en az ikinci seviyeye ulaştı.

ReadSGSingapur Ulusal Kütüphane KuruluDoomscrollingPISA-2022Okuma Alışkanlığı
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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