Hindistan'da bir otelde sekiz ay faaliyet gösteren sahte polis merkezi ortaya çıkarıldı

·3·Dünya
Hindistan'da bir otelde sekiz ay faaliyet gösteren sahte polis merkezi ortaya çıkarıldı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde dolandırıcılar, yaklaşık sekiz ay boyunca bir otelde sahte bir polis merkezi kurarak yerel halktan para sızdırdı. Bu sıra dışı olay Banka şehrinde meydana geldi.

Dolandırıcılar, gerçek polis memurlarına benzeyen üniformalar ve rozetler kullanarak otelde "hizmet" verdi. Çeşitli şikayet ve dilekçeleri kabul ederek, bazı sorunları çözme veya yardım etme karşılığında vatandaşlardan para talep ettiler.

Grup üyeleri ayrıca yerel halka polis teşkilatına işe yerleştirme ve sosyal konut alma konusunda yardım etme vaadinde bulunarak onlardan para aldı. Hatta bazı köylüler, sahte merkezde diğer "polisler" olarak çalışmak üzere işe alındı ve onlara günlük ücret ödendi.

En dikkat çekici olanı ise sahte polis merkezinin gerçek polis merkezine sadece 500 metre uzaklıkta olmasıydı. Dolandırıcılar bu süre zarfında kendilerini gerçek kolluk kuvvetleri olarak tanıttılar.

Dolandırıcılık tesadüfen ortaya çıktı. Gerçek polislerden biri, "memurların" bazılarının hizmet silahı yerine yerel atölyelerde yapılmış silahlar taşıdığını fark etti. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucunda grubun faaliyetleri tespit edildi.

Sonuç olarak, ikisi kadın olmak üzere grubun en az altı üyesi gözaltına alındı. Grubun ana organizatörü ise o sırada aranıyordu.

Bihar EyaletiBanka ŞehriSahte PolisDolandırıcılıkHindistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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