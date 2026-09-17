Birleşik Krallık, Musk'ın paylaşımlarını 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak inceliyor

Dünyanın en zengin insanı, teknoloji devi Elon Musk ve Birleşik Krallık hükümeti arasındaki bilgi savaşı, benzeri görülmemiş bir siyasi ve gizli boyuta taşındı. ABD'nin saygın gazetesi The Wall Street Journal'ın (WSJ) ortaya attığı çarpıcı iddialara göre, Birleşik Krallık resmi makamları ve istihbarat servisleri, Musk'ın 'X' (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımlarını ülkenin ulusal güvenliğine yönelik olası bir tehdit olarak yakından takip etti. İngiliz yetkililer, milyarderin kışkırtıcı gönderilerini derinlemesine analiz etmekle kalmayıp, yabancı devletlerle gizli bir bağlantısı olup olmadığını da araştırmaya çalıştı.

Ancak en şaşırtıcı olanı, Londra'nın Musk'a karşı yasal veya idari bir adım atmaktan tamamen kaçınmasıydı: İngiliz yetkililer, Washington ile ilişkileri bozmaktan ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle doğrudan açık bir çatışmaya girmekten ciddi şekilde çekiniyor. Bilindiği üzere Musk, son dönemde İngiltere'nin iç siyasetine aktif olarak müdahale ederek, göçmen akını nedeniyle krallığın 'kimliğini kaybettiğini', ülkede 'iç savaşın kaçınılmaz' olduğunu sürekli yazıyor ve sağcı göçmen karşıtı 'Restore Britain' partisini kendi ağında açıkça destekliyor. Onun bu desteğinin ardından, daha önce neredeyse hiç tanınmayan siyasetçi Rupert Lowe tüm ülkede tanınır hale geldi ve anketlerde yüzde 5'lik bir sonuç gösterdi.

Peki, Londra neden Elon Musk'ı bu kadar tehlikeli görüyor, milyarderin tek bir gönderisi İngiliz hükümetini nasıl sarsıyor ve Trump faktörü İngiltere'yi sessiz kalmaya mı zorluyor?

«Yabancı devletlerle bağlantı ve ulusal tehdit»: Londra, Musk'ı neden inceledi?

The Wall Street Journal soruşturmasında ortaya çıkan temel gizli noktalar:

Gönderiler altında özel izleme: Birleşik Krallık devlet kurumları, Elon Musk'ın milyonlarca takipçisi olan 'X' sayfasındaki her siyasi gönderiyi ulusal güvenliği tehdit eden bir unsur olarak kaydetti;

Yabancı bağlantıların incelenmesi: İngiliz uzmanlar ve yetkililer, Musk'ın Birleşik Krallık'a yönelik sert söylemlerinin arkasında üçüncü yabancı devletlerin çıkarlarının veya koordine edilmiş bir kampanyanın olup olmadığını belirlemeye çalıştı;

Trump yönetiminden korku: Londra hükümeti, Elon Musk'a karşı resmi bir dava veya soruşturma açmaktan kaçındı; çünkü milyarderin Donald Trump yönetimine çok yakın bir isim olması nedeniyle, bu kararın ABD ile küresel bir diplomatik krize yol açmasından endişe edildi;

Bilgi etkisi: Devlet yönetimi, Musk'ın algoritmalarının ve kişisel paylaşımlarının İngiliz kamuoyunu radikalleştirme gücüne sahip olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor.

«İç savaş kaçınılmaz»: Musk İngiltere hakkında neler yazıyor?

Milyarderin Londra'yı sarsan çarpıcı pozisyonu:

«Krallık kimliğini kaybetti»: Mask, kontrolsüz göçün sonuçlarını eleştirerek, İngiltere'nin ulusal ve kültürel kimliğini tamamen kaybettiğini defalarca vurguladı;

«Kaçınılmaz iç savaş» kehaneti: İç ulusal çatışmalar ve göçmenlerle ilgili huzursuzluklar zemininde, ülke içinde geniş çaplı silahlı çatışmaların ve iç savaşın çıkacağını açıkça yazdı;

«Restore Britain» partisinin sıçrama tahtası: Musk, kendi hesabında açıkça sağcı ve göçmen karşıtı siyasi güç olan 'Restore Britain'i destekleyerek onlara devasa bir dijital kitle sundu;

Rupert Lowe'un yıldız anı: Daha önce pek dikkat çekmeyen siyasetçi Rupert Lowe, tam da Musk'ın desteği sayesinde tüm Birleşik Krallık'ta popülerlik kazandı ve seçim anketlerinde yüzde 5 oy toplamayı başardı.

Dijital tekel ve jeopolitik: Bir kişi devletlerden daha mı güçlü?

Siyaset bilimcilerin ve uluslararası analistlerin bu çatışmaya ilişkin sonuçları:

«X» platformunun jeopolitik bir silaha dönüşmesi: Elon Musk, dünyanın en etkili bilgi ağına sahip olarak, herhangi bir gelişmiş ülkenin seçimlerine ve iç siyasi dengesine güçlü bir şekilde etki edebilecek bir güce dönüştü;

Egemen devletlerin acizliği: Birleşik Krallık gibi güçlü bir nükleer devletin bile tek bir girişimcinin fikirlerine karşı yasal işlem yapmaktan çekinmesi, küresel teknoloji devlerinin geleneksel devlet otoritelerinden daha üstün bir güce ulaştığını gösteriyor;

ABD ve Avrupa arasındaki yeni gerilim: Eğer Musk, Trump yönetiminin kalkanı altında Avrupa ülkelerinin iç sorunlarını gündeme getirmeye devam ederse, bu durum Batı ittifakı içindeki siyasi bölünmeyi daha da derinleştirecektir.

Birleşik Krallık istihbarat birimlerinin Elon Musk'ın hesabını izlemek zorunda kalması, dijital dünyada artık milyarderlerin akıllı telefonlarından attığı tek bir gönderinin koca imparatorlukların huzurunu bozmaya yettiğini açıkça kanıtladı.

Sizce Elon Musk'ın Birleşik Krallık'taki göç ve siyasi durumu sert bir şekilde eleştirmesi onun ifade özgürlüğü hakkı mı, yoksa egemen bir devletin iç işlerine açık bir müdahale mi? Londra'nın Trump'tan çekinerek Musk'a karşı hiçbir şey yapamaması, Birleşik Krallık'ın küresel zayıflığını göstermiyor mu? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik ile dijital dünya çatışması analizini tüm siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!