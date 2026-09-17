"Kaybettim ve gidiyorum": İsveç Başbakanı seçim yenilgisinin ardından istifa etti

Avrupa'nın en istikrarlı ve gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen İsveç Krallığı'nda beklenmedik ve keskin bir siyasi deprem yaşandı. Birleşik Krallık’ın prestijli gazetesi The Guardian'ın haberine göre, ülkenin Başbakanı Ulf Kristersson, parlamento (Riksdag) seçimlerinde mevcut hükümet koalisyonunun yenilgiye uğradığının resmen onaylanmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kristersson, parlamento başkanına hitaben yazdığı ve bu belgeyi 'X' (eski adıyla Twitter) hesabından da paylaştığı resmi mektubunda, "Başbakanlık görevinden affımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

13 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Merkez Seçim Komisyonu, 6.626 seçim bölgesindeki sonuçların tamamını sayarak nihai raporu sundu. Buna göre, eski Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ve muhalefetteki dört merkez sol blok, sadece 50.359 oy farkıyla tarihi bir zafer elde etti. Yeni parlamentoda muhalefet 176 sandalyeye sahip olurken, Kristersson'un mevcut 3 partili koalisyonu ve seçim sonrası hükümete girmesi beklenen aşırı sağcı "İsveç Demokratları" partisi toplamda sadece 173 sandalyede kaldı.

Peki, sadece 3 sandalyelik fark İskandinav devinin siyasetini nasıl değiştirecek, Magdalena Andersson nasıl rövanşı aldı ve sağ güçlerin çöküşü Avrupa Birliği ile NATO kararlarını nasıl etkileyecek?

"50 bin oyluk drama ve 176'ya karşı 173 sandalye": Seçim sonuçlarının detayları

İsveç Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan nihai rakamlar:

Tüm sandıklar sayıldı: 13 Eylül'de yapılan oylama sürecine ilişkin 6.626 seçim bölgesindeki sonuçların tamamı incelendi;

Muhalefetin kıl payı zaferi: Merkez sol koalisyon, mevcut hükümete karşı sadece 50.359 oy farkla üstünlük sağladı;

3 sandalyelik belirleyici fark: Muhalefet blokları, 349 sandalyeli Riksdag'da 176 milletvekili çıkararak mutlak çoğunluğu oluşturdu;

Kristersson bloğunun krizi: Mevcut hükümet ve onlara yakın aşırı sağcı koalisyon, sadece 173 sandalye ile muhalefete düştü;

Magdalena Andersson'un rövanşı: Sosyal Demokrat Parti lideri olan eski başbakan, kısa bir aradan sonra ülkeyi tekrar yönetme fırsatı yakaladı.

"Beni affedin": Ulf Kristersson'un yenilgiyi kabulü

Hükümet başkanının istifası ve siyasi tutumu:

Resmi mektup: Kristersson, sonuçlar netleşir netleşmez parlamento başkanına istifa dilekçesini sundu;

"X" ağındaki açık itiraf: İskandinav siyasi kültürüne uygun olarak, seçim sonuçlarını tamamen kabul ettiğini ve kararını halka açıkça duyurdu;

Aşırı sağcıların hayali suya düştü: Seçimde yüksek sonuç bekleyen ve hükümet ortağı olmayı planlayan "İsveç Demokratları" partisi, iktidara gelme şansını kaybetti.

Siyasi analiz: İsveç'i nasıl köklü değişiklikler bekliyor?

Uluslararası uzmanların ve siyaset bilimcilerin yeni duruma ilişkin analitik sonuçları:

Sosyal politika ve vergiler: Merkez solun iktidara dönmesiyle sağlık, eğitim, sosyal yardımların artırılması ve büyük şirketlere yönelik vergi baskısının güçlendirilmesi gündeme gelecek;

Göç politikasında yumuşama: Sağ koalisyon döneminde göç ve mültecilere karşı getirilen sert kısıtlamalar, sol güçler tarafından yeniden gözden geçirilebilir;

Dış politika ve NATO: Uzmanlara göre, İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'ya destek konusundaki genel stratejik duruşu korunacak, ancak Avrupa Birliği ile iklim ve yeşil ekonomi konusundaki iş birliği güçlenecektir.

Ulf Kristersson'un yenilgiyi kabul edip görevden ayrılması, demokratik gelenekleri ve her seçmenin oyunun ne kadar değerli olduğunu göstermenin yanı sıra, İsveç'te sol kanat güçlerin yeni bir dönemini başlattı.

Sizce İsveç'te merkez solun iktidara dönüşü, İskandinavya'daki göç ve ekonomi politikalarını nasıl etkileyecek? Sadece 3 milletvekili farkıyla kurulacak yeni hükümet ülkeyi istikrarlı bir şekilde yönetebilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa siyasetindeki bu tarihi olayı tüm uluslararası siyaset meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!