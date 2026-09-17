«Yeni silah!»: Pentagon hareketli hedefleri yok eden füzeler satın alıyor

Küresel askeri çatışmaların ve deniz ticaret yolları güvenliğinin gündemin merkezine oturduğu bir dönemde, ABD Savunma Bakanlığı, kara kuvvetlerinin vuruş gücünü temelden yeni bir seviyeye taşıyacak devasa bir stratejik anlaşmaya imza attı. Pentagon'un resmi kaynaklarında yayınlanan bilgilere göre, ABD askeri departmanı ordu için yeni nesil balistik füzeler olan «Precision Strike Missile Increment 2» (PrSM Inc 2) sistemlerini satın almak için tam 1,2 milyar dolar tutarında fon ayırdı. Bu silahların üretimi ve başlangıç muharebe hazırlık seviyesine getirilmesi için yapılan çok milyar dolarlık sözleşme, ABD'nin önde gelen askeri konsorsiyumu «Lockheed Martin» şirketine verildi.

Sipariş edilen mühimmatın kesin sayısı gizli tutulsa da, projenin tamamen tamamlanması 2031 yılının Eylül ayı olarak planlanıyor. Askeri uzmanların dikkatini çeken temel husus, modernize edilmiş bu balistik füzenin, yeni çok kanallı hedef arayıcı başlığı sayesinde sadece hareket halindeki kara araçlarını değil, aynı zamanda devasa savaş gemilerini de tek bir vuruşla yok eden bir «gemi katili»ne dönüşmüş olmasıdır. Saygın askeri yayın «The War Zone» (TWZ)'un belirttiği üzere, eskiyen ATACMS sistemlerinin yerini tamamen alması beklenen bu silah için ABD ordusu, 2027 bütçe talebinde alımları tam yüzde 950 oranında artırmayı hedefliyor.

Peki, Pentagon'un 1,2 milyar dolarlık yeni füzesi dünya okyanuslarındaki güç dengesini nasıl değiştirecek, HIMARS ve M270 sistemlerinin yetenekleri ne ölçüde artacak ve ABD bu silahı ağırlıklı olarak hangi bölgede kullanmayı planlıyor?

«Lockheed Martin»e 1,2 milyar dolar: Sözleşmenin temel detayları

Pentagon'un resmi sitesinde yayınlanan anlaşma maddeleri:

1,2 milyar dolarlık finansman: ABD Savunma Bakanlığı, ordu ihtiyaçları için yüksek hassasiyetli yeni nesil balistik sistemin üretimine tam fon ayırdı;

«Lockheed Martin» tekeli: Füzelerin geliştirilmesi ve tam muharebe hazırlık durumuna getirilmesi görevi, Amerikan askeri-sanayi kompleksinin devine verildi;

Gizli miktar ve süre: Orduya teslim edilecek füzelerin kesin sayısı açıklanmasa da, tüm mühendislik ve test çalışmalarının 2031 Eylül ayına kadar tamamlanması kararlaştırıldı;

Başlangıç operasyonel hazırlığı: Sözleşme, füzelerin üretimiyle birlikte doğrudan askeri birliklere entegrasyonunu da öngörüyor.

«Gemi katili»: PrSM Inc 2, ATACMS'den ne yönüyle üstün?

Modernize edilmiş füzenin teknik özellikleri ve taktik avantajları:

Çok kanallı arayıcı başlık: Füzeyi sıradan balistik mermilerden ayıran temel faktör, elektronik harp engellerini aşan ve açık denizde hareket eden su altı ve su üstü gemilerini otomatik olarak tespit eden güdüm sistemidir;

Hareketli kara ve deniz hedefleri: Bu füze, sabit binalar veya depolarla sınırlı kalmayıp, yüksek hızla ilerleyen askeri konvoyları ve donanma gemilerini hassasiyetle vurabilmektedir;

Daha uzun menzil ve yüksek hız: PrSM, klasik ATACMS sistemlerine kıyasla çok daha uzak mesafelere uçmakta ve hipersonik hıza yakın bir süratle hedefe dalış yapmaktadır;

Yaygınlık ve kompaktlık: Yeni füzeler boyut olarak daha kompakt olduğu için, standart HIMARS ve M270 rampalarında eskisi gibi bir tane değil, bir konteynerde iki tane olacak şekilde yerleştirilmektedir.

TWZ içgörüsü: Alımları %950 artırma planı ve küresel strateji

Askeri analistlerin ABD silahlanma stratejisine dair sonuçları:

2027 bütçe sıçraması: Saygın TWZ yayınının açıkladığı bütçe belgelerine göre, ABD ordusu 2027 yılında PrSM füzeleri alım hacmini tam 9,5 kat (%950) artırmayı talep ediyor;

ATACMS döneminin sonu: Ukrayna ve diğer çatışmalarda aktif olarak kullanılan eski ATACMS sistemleri kademeli olarak envanterden çıkarılacak ve yerleri tamamen PrSM ile değiştirilecek;

Pasifik ve Tayvan faktörü: Analistler, bu füzelerin geliştirilmesinde temel vurgunun gemi imhasına verilmesinin tesadüf olmadığını belirtiyor — ABD bununla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesinde, özellikle Tayvan Boğazı'nda olası büyük bir deniz savaşına hazırlanıyor.

Pentagon'un 1,2 milyar dolarlık bu yeni askeri adımı, balistik füzeler ile deniz filosu arasındaki sınırları ortadan kaldırarak, gelecekteki olası silahlı çatışmalarda kara kuvvetlerine düşman filolarını binlerce kilometre mesafeden yok etme imkanı veren korkutucu bir üstünlük sağlıyor.

Sizce Pentagon'un balistik füzeleri denizdeki hareketli gemileri vuracak şekilde uyarlaması, dünya okyanuslarındaki güç dengesini tamamen değiştirecek mi? ABD'nin ATACMS yerine PrSM füzelerini kitlesel olarak satın almaya başlaması, önümüzdeki yıllarda büyük bir küresel deniz savaşı riski olduğuna mı işaret ediyor? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya askeri sanayisindeki bu devasa değişimin analizini tüm askeri teknoloji meraklıları ve arkadaşlarınızla paylaşın!