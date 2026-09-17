4,5 milyon dolarlık başlık parası ve bozulan nişan: Justin Sun, ünlü aktris Jing Tian'a dava açtı

Dünya kripto para piyasası ve Asya şov dünyasında beklenmedik, emsalsiz bir kişisel ve finansal skandal patlak verdi. Ünlü 'Tron' blokzincir ağının kurucusu, 'Huobi' (HTX) kripto borsası danışmanı ve 8,5 milyar dolarlık servetin sahibi olan 35 yaşındaki Çinli milyarder Justin Sun (Sun Yuchen), 'Kong: Kafatası Adası' ve 'Çin Seddi' filmlerinin yıldızı, 38 yaşındaki ünlü aktris Jing Tian ve ailesine karşı resmi bir dava açtı. ABD'nin saygın gazetesi 'The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre milyarder, evlilik planlarının bozulması nedeniyle aktrisin ailesine geleneksel başlık parası olarak gönderilen nakit 30 milyon yuan (yaklaşık 4,5 milyon ABD doları) tutarındaki meblağın tamamen iade edilmesini talep ediyor.

Justin Sun, 2026 yılının Ocak ayında öğrencilik yıllarından beri hayran olduğu yıldızın elini istediğini, ilk buluşmada 'Zootropolis 2' çizgi filmini izlemek için kızın şartıyla tüm sinemayı kapattığını açıkladı. Ancak düğün öncesinde aktrisin ABD'deki taşıyıcı annelik hizmeti için ek olarak büyük miktarda para talep etmesi üzerine milyarderin bunu reddettiği ve nişanın bozulduğu belirtildi. Aktrisin stüdyosu ise buna karşılık olarak, yıldızın itibarının kişisel çıkarlar uğruna kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve her şeyin hukuk çerçevesinde çözüleceğini bildirdi.

Peki, Çin'in kadim 'başlık parası' geleneği neden mahkeme salonuna taşındı, aktrisin ailesi 4,5 milyon doları geri verecek mi ve duvardaki muzu 6,2 milyon dolara alan milyarderi bu dava süreci ne kadar sarstı?

«Sinema kapatma ve 30 milyon yuan»: Aşk hikayesi nasıl başlamıştı?

Justin Sun ve Jing Tian arasındaki ilişkinin detayları:

Öğrencilikten başlayan aşk: Milyarder, 'X' sosyal ağında 'Sevgilim Jing Tian' başlıklı bir gönderi paylaşarak aktrise öğrencilik yıllarından beri gönül verdiğini itiraf etti;

Sinemanın tamamen kapatılması: İlk buluşmada aktrisin şartı üzerine, 'Zootropolis 2' çizgi filmini sadece iki kişinin izlemesi için Sun tüm sinema salonunu kapattı;

2026 Ocak ayındaki evlilik teklifi: 35 yaşındaki milyarder, 38 yaşındaki aktrise evlilik teklifinde bulundu ve ailesinin hesabına düğün öncesi hediyesi olan başlık parası gönderildi;

«Başlık parası» konusunda astronomik rekor: Çin'de gelin ailesine verilen geleneksel başlık parası 100-200 bin yuan civarındayken, Sun etkilemek amacıyla nakit 30 milyon yuan (4,5 milyon dolar) transfer etti.

«Taşıyıcı annelik ve soğuyan ilişkiler»: Tartışma neden çıktı?

Milyarder tarafından mahkemeye sunulan gerekçeler:

Ek finansal talep: Justin Sun, nişandan sonra Jing Tian'ın ABD'de taşıyıcı annelik prosedürü için bir kez daha büyük miktarda para talep ettiğini iddia etti;

İlişkilerin kopması: Kripto para patronu bu talebi reddettikten sonra aktrisin onunla iletişimi tamamen kestiği ve evlilik planlarının suya düştüğü belirtildi;

Mahkemedeki dava: Niyeti gerçekleşmeyen Sun, şimdi gelinin ailesinden 30 milyon yuanı kuruşu kuruşuna geri almayı yasal yollarla talep ediyor;

Aktrisin stüdyosunun pozisyonu: Jing Tian'ın temsilcileri resmi bir açıklama yaparak, sanatçının kusursuz itibarının kişisel çıkarlar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve tüm sürecin mahkemede görüleceğini bildirdi.

Kahramanlar kimler?: 8,5 milyarlık kripto dehası ve Hollywood yıldızı

Tartışmanın taraflarının konumu ve geçmişi:

Justin Sun (Sun Yuchen): Tron platformunun kurucusu, Rainberry'nin sahibi; Forbes verilerine göre serveti 8,5 milyar doları buluyor;

Sansasyonel alımların ustası: Sun, 2024 Kasım ayında Sotheby's müzayedesinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış bir muzdan oluşan 'Comedian' adlı eserini nakit 6,2 milyon dolara satın alarak dünyayı şaşkına çevirmişti;

Jing Tian: Çin'in en yüksek ücretli aktrislerinden biri olup 'Savaşan Devletler', 'Vegas'tan Makao'ya', 'Polis Hikayesi', 'Çin Seddi' ve Hollywood yapımı 'Kong: Kafatası Adası' gibi gişe rekorları kıran filmlerde başrol oynamıştır.

Çin'in kadim başlık parası geleneği, milyarlarca dolarlık servet ve Hollywood seviyesindeki yıldızların hayatıyla çatışarak Asya tarihindeki en pahalı özel hukuk davalarından birine dönüştü.

Sizce, evlilik planları bozulduktan sonra ödenen 4,5 milyon dolarlık başlık parasını geri almak için dava açan kripto milyarderi haklı mı, yoksa bu bir erkek için uygunsuz bir adım mı? Aktrisin ailesi, Çin geleneklerine ve yasalarına göre bu devasa meblağı sahibine iade etmeli mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yıldızlar ile milyarderlerin hayatındaki bu sansasyonel dedektiflik hikayesini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!