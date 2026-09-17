Vinícius Júnior, Real Madrid'deki rekabet ve kendi performansı konusunda endişeli

Real Madrid'in forveti Vinícius Júnior, bu sezonun başındaki sonuçlar ve oyunundaki sorunlar hakkında açık ve eleştirel bir değerlendirmede bulundu. Brezilyalı futbolcunun sahadaki verimliliğinin keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle, takımın ilk 11'indeki yeri ilk kez ciddi bir rekabet ve şüphe altında kalıyor. Bu haber Goal.com tarafından bildirildi. As gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Vinícius 598 dakika boyunca sadece bir gol atabildi. Üç asist yapmış olmasına rağmen, istatistikleri takım arkadaşlarının yüksek standartlarını karşılamıyor ve bu durum teknik heyette tartışmalara yol açıyor.

Futbolcu, sosyal medya hesabından sezon başındaki zorlukları kabul ederek taraftarlara bir mesaj gönderdi. Mesajında,

"Goller geri dönecek... Bu kadar çok pozisyonu harcamaya devam edemem" ifadelerini kullandı.Kylian Mbappé ve genç yeteneklerin baskısı

Real Madrid kadrosuna katılan Kylian Mbappé, takımın hücum hattındaki dinamikleri tamamen değiştirdi. Fransız forvet sezona harika bir başlangıç yaparak ilk yedi maçında sekiz gol attı ve bu performans onu ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline getirdi.

Teknik direktör başlangıçta iki yıldız arasında oyun süresini eşit dağıtmaya çalışsa da, son zamanlarda ibre değişmeye başladı. Vinícius, Elche maçının 68. dakikasında oyundan alındı ve bu, son üç maçta bitiş düdüğünü göremeden sahadan ayrılmak zorunda kaldığı üst üste üçüncü durum oldu.

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise genç yeteneklerin sahneye çıkmasıdır. Elche ile oynanan maçta genç oyuncu Yan Diomande, tam da Vinícius'un favori pozisyonu olan sol kanatta görevlendirildi; bu durum Brezilyalı futbolcunun konumuna ek bir tehdit oluşturuyor.

Bu rekabet ortamında Vinícius Júnior'un eski formuna kavuşması ve ilk 11'deki yerini koruması için ciddi bir çaba sarf etmesi gerekecek. Önünde ise takımı sezonun belirleyici maçları bekliyor.

Mazkur raqobat sharoitida Vinisius Junior oʻzining avvalgi optimal sport formasini tiklash va asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolish uchun jiddiy harakat qilishiga toʻgʻri keladi. Oldinda esa jamoani mavsumning hal qiluvchi bahslari kutib turibdi.