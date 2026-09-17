Tuvalette 13 saat: Belçikalı milletvekili kapı kilitli kalınca geceyi mahsur geçirdi

Belçika Parlamentosu ve Frederik Erens. Fotoğraf: milliyet.com.tr

Avrupa'nın siyasi merkezi sayılan Belçika'nın başkentinde yaşanan beklenmedik ve tuhaf olay, tüm kıta medyasının ilgi odağı oldu. Flaman kamu yayın kuruluşu VRT'nin aktardığı çarpıcı bilgilere göre, Belçika Parlamentosu üyesi ve «Vlaams Belang» partisi milletvekili Frederik Erens, parlamento binasındaki bir tuvalette tam 13 saat boyunca mahsur kaldıve neredeyse nefessiz kalma tehlikesi yaşadı. Mesai bitiminde tuvalete giren siyasetçi, kapı kilidinin aniden bozulup sıkışması nedeniyle dışarı çıkamadı.

Bu sırada parlamento binasındaki tüm meslektaşları ve personel çoktan evlerine dağılmıştı. Durumu daha da ağırlaştıran nokta ise milletvekilinin telefonunu masasında bırakmış olması ve yanında taşımamasıydı; bu yüzden kimseden yardım isteyemedi. Gece saatlerinde binadaki otomatik havalandırma sisteminin de kapanmasıyla kapalı odada oksijen seviyesi hızla düştü ve milletvekili ciddi fiziksel ve psikolojik baskı altında kaldı. Sabah temizlik görevlisinin kapıyı açmasının ardından, 13 saatini klozetin üzerinde geçiren milletvekili derhal hastaneye kaldırıldı.

Peki, Belçika Parlamentosu gibi yüksek güvenlikli bir kurumda böyle bir olay nasıl yaşandı, milletvekili kendini nasıl hissediyor ve bina yönetimi bu olağanüstü duruma nasıl bir açıklama getirdi?

«Telefonsuz, sessiz ve nefessiz geçen bir gece»: Olayın dakika dakika detayları

Belçika televizyonu ve görgü tanıklarının açıkladığı detaylar:

Kilidin beklenmedik arızası: Milletvekili akşam mesai bitiminde tuvalete girdi ve kapı sıkıca kilitlenerek açılması imkansız hale geldi;

Boş kalan devasa bina: Mesai saati bittiği için parlamento koridorlarında ve odalarında tek bir kişi bile kalmamıştı, milletvekilinin bağırışlarını kimse duymadı;

İletişim aracının yokluğu: Erens, akıllı telefonunu makamında unuttuğu için özel servisleri veya ailesini bilgilendirme imkanından tamamen mahrum kaldı;

Kapatılan havalandırma: Gece binadaki enerji tasarruf sistemi devreye girerek hava sirkülasyonu kesildi, sonuç olarak milletvekili «oksijen yoksunluğu» (hava yetersizliği) nedeniyle boğulma noktasına geldi;

Temizlik görevlisinin tesadüfi kurtarışı: Ancak sabah işe gelen temizlik görevlisi kapının sıkıştığını fark ederek açtı ve beklenmedik «mahkumu» özgürlüğüne kavuşturdu.

13 saat klozet üzerinde: Hastanedeki kontrol ve ruh hali

Siyasetçinin sağlık durumu ve tıbbi müdahale süreci:

Acil tıbbi müdahale: Özgürlüğüne kavuşan milletvekili, uzun süre oksijensiz kaldığı ve bitkin düştüğü için hastaneye kaldırıldı;

«Vlaams Belang» partisinde şaşkınlık: Meslektaşları ve partilileri bu olaydan dolayı şok olduklarını belirterek parlamento güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor;

Altyapı sorunu: Avrupa'nın ana siyasi merkezlerinden birinde basit bir kilit ve kontrol sisteminin çalışmaması kamuoyunda büyük alay ve eleştirilere neden oldu.

Güvenlik ve gündelik dersler: Uzmanlar ne diyor?

Bu olayın ardından siyasi ve günlük yaşam üzerine çıkarılan sonuçlar:

Dijital bağımlılık paradoksu: Modern insanın günlük hayatta bir anlığına telefonunu unutması durumunda, basit bir kapalı odada bile tamamen çaresiz kalabileceği açıkça ortaya çıktı;

Gece nöbeti eksikliği: Parlamento binasını gece kontrol etmesi gereken güvenlik hizmetinin 13 saat boyunca odaları denetlememesi tartışmalara yol açıyor;

Siyasetçiler de insandır: Üst düzey milletvekillerinin de herkes gibi beklenmedik bir ev kazası tuzağına düşebileceği sosyal medyada hararetle tartışılıyor.

Belçikalı milletvekilinin tuvaletteki 13 saatlik sınavı, en modern ve korunaklı parlamento binalarında bile basit tedbirlerin ve teknik kontrolün ne kadar önemli olduğunu gösteren sembolik bir olay haline geldi.

Sizce devasa bir devlet kurumunda gece nöbetçi personelin odaları kontrol etmemesi güvenlik sisteminin ciddi bir eksikliği değil mi? Tuvalette telefonsuz mahsur kalan kişi yerinde siz olsaydınız durumdan nasıl kurtulurdunuz? İlginç ve analitik fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa'da büyük yankı uyandıran bu beklenmedik olayın detaylarını tüm arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla paylaşın!