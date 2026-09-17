46. Dünya Satranç Olimpiyatı: Özbekistan milli takımları 2. günü nasıl geçirdi?

Kadim ve genç Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 2. turu, Özbek satranç yıldızlarının zaferi ve güçlü iradesiyle tarihe geçiyor. Dünyanın 180'den fazla ülkesinden gelen en seçkin büyükustaların hamle yaptığı prestijli turnuvanın ikinci gününde, Özbekistan'ı temsil eden ana ve yedek milli takımlarımız taraftarlara bir dizi çekişmeli maç ve parlak zaferler sundu. Erkeklerde ana takımımız, Peru'ya karşı zorlu ve tavizsiz geçen mücadeleden 3,5 : 0,5'lik skorla galip ayrılırken, kadınlarda ana takımımız Ekvador karşısında 4:0'lık kusursuz bir galibiyet elde etti.

Dünya satranç elitinin en parlak temsilcilerinden olan Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov ve Shamsiddin Vohidov, kendi partilerinde rakiplerine hiçbir şans tanımayarak önemli puanlar topladılar. Bununla birlikte, genç yeteneklerden oluşan Özbekistan-2 erkek takımı Cezayir'i 4:0 ile geçerken, kızlarımız Ürdün'ü 3,5 : 0,5 mağlup etti. Almanya ve İspanya gibi Avrupa'nın güçlü devleriyle karşılaşan 3. takımlarımız ise ciddi bir deneyim kazanıyor. Peki, Semerkant Olimpiyatı'nın ikinci gününde satranç oyuncularımız hangi stratejik başarılara imza attı ve bizi gelecekte hangi belirleyici maçlar bekliyor?

«Ana takımlarda güven veren seri»: Erkekler ve kadınlar maçlarının sonuçları

Özbekistan'ın 1. milli takımlarının elde ettiği sonuçların detayları:

Erkekler: Özbekistan 3,5 : 0,5 Peru: Nodirbek Abdusattorov 1:0 Jorge Cori: 1. masanın lideri, rakibinin savunmasını yıkarak önemli bir galibiyeti garantiledi; Diego Flores 0:1 Javohir Sindarov: Siyah taşlarla oynayan büyükustamız, yüksek isabet oranıyla puanı hanesine yazdırdı; Shamsiddin Vohidov 1:0 Steven Rojas: Vohidov, rakibi üzerinde mutlak bir taktiksel üstünlük kurdu; Fernandes Sanchez 0,5 : 0,5 Muhiddin Madaminov: Genç satranç oyuncumuz zorlu bir partide beraberliği sağlayarak nihai skoru 3,5 : 0,5'e getirdi.

Kadınlar: Ekvador 0 : 4 Özbekistan (Mutlak zafer): Anahi Ortiz 0:1 Afruza Hamdamova: Dünya şampiyonu Afruza, rakibini deplasmanda mağlup etti; Gulruhbegim Tohirjonova 1:0 Carla Serrano: Deneyimli büyükusta başarılı bir açılış ve oyun sonu sergiledi; Jaramillo Rivadeneira 0:1 Umida Omonova: Umida, oyun boyunca inisiyatifi elinde tutarak galibiyete ulaştı; Nilufarxon Imomqo‘ziyeva 1:0 Arlette Caicedo: Tüm masalarda galibiyet alınarak 4:0'lık skor tescillendi.



«Yedek kulübesinde şiddetli rekabet»: 2. ve 3. takımlarımızın karşılaşmaları

Turnuvanın ikinci gününde kaydedilen diğer karşılaşmalar:

Cezayir 0 : 4 Özbekistan-2 (Erkekler): Gençlerden oluşan takımımız Afrikalılara şans tanımadı; Jahongir Vohidov, Muhammadzohid Suyarov, Ortiq Nigmatov ve Humoyun Begmurotov kendi maçlarında yüzde 100'lük bir performans sergiledi;

Ürdün 0,5 : 3,5 Özbekistan-2 (Kadınlar): Nilufar Yakubbayeva, Madinabonu Halilova ve Asal Salimova partilerini galibiyetle tamamlarken, Mumtozbegim Mansurova berabere kaldı;

Almanya 3,5 : 0,5 Özbekistan-3 (Erkekler): Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı oynanan maçta Saidakbar Saidaliyev, Bahrom Bahrillayev ve Almaz Raxmatullayev mağlup olurken, sadece Muhammadali Abdurahmonov güçlü Rasmus Svane ile berabere kaldı;

Özbekistan-3 1,5 : 2,5 İspanya (Kadınlar): Sabrina Gutierrez karşısında Maftuna Bobomurodova galip gelirken, Barchinoy Shokirjonova berabere kaldı ancak İspanyol rakipler genel toplamda küçük bir farkla galibiyeti kaptı.

Taktiksel analiz ve madalyalara giden yol: Uzmanların sonucu

Semerkant'taki 2. tur maçları hakkında spor analistlerinin görüşleri:

Şampiyonluk ruhu: Özbekistan'ın 1 numaralı erkek ve kadın takımları, ilk turlardan itibaren maksimum hız ve güvenli bir oyun sergileyerek turnuva tablosunda liderler arasına giriyor;

Nodirbek ve Javohir'in formu: Takım liderlerinin hızlı ve hatasız galibiyetleri, takım arkadaşlarına ruhsal üstünlük kazandırıyor ve karmaşık oyun sonu durumlarında bile kesinliği sağlıyor;

Küresel rekabet ve sınavlar: Yedek takımlarımızın Almanya ve İspanya gibi güçlü kadrolara karşı mücadeleleri, genç büyükustalarımız için paha biçilmez bir uluslararası okul görevi görüyor.

Semerkant'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı, Özbek satrancının sadece bugününün güçlü olmadığını, aynı zamanda geleceğinin de benzeri görülmemiş derecede parlak olduğunu tüm dünyaya gösteriyor.

Sizce, Semerkant'ta düzenlenen bu prestijli Dünya Satranç Olimpiyatı'nda milli takımımız altın madalyaları koruyup şampiyonluk kupasını tekrar başımızın üzerine kaldırabilir mi? Kızlarımızın bugünkü 4:0'lık galibiyeti onları ilk üç kürsüsüne taşıyabilir mi? Analitik düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve ülkemizde yaşanan tarihi satranç maçlarının sıcak analizini tüm spor tutkunları ve arkadaşlarınızla paylaşın!