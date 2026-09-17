Apple, Avrupa Birliği'ndeki şeffaflık talebi kurallarını esnetti

·4·Teknoloji
Apple, Avrupa Birliği'ndeki şeffaflık talebi kurallarını esnetti

Alman federal rekabet kurumu ve diğer Avrupalı düzenleyicilerin yıllardır süren antitröst soruşturmaları sonuç verdi. ixbt.com'un haberine göre Apple, platformlarındaki uygulamalar için kullanıcı takibi izni alma gerekliliklerini değiştirmeyi kabul etti. Bu değişiklikler, rekabet ortamını adil hale getirme ve dengeyi sağlama açısından önem taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Mesele şu ki, Apple tarafından uygulamaya konulan App Tracking Transparency (ATT) sistemi uzun süredir eleştiriliyordu. Düzenleyicilere göre bu sistem, şirketin kendi uygulamalarının herhangi bir uyarı talebi olmaksızın kullanıcı verilerini kullanmasına izin vererek üçüncü taraf yazılımlara karşı yapay bir avantaj yaratıyordu. Sonuç olarak, dijital pazar katılımcıları, özellikle reklam gelirlerine dayanan işletmeler ciddi zarar gördü.

Avrupalı kullanıcılar için yeni fırsatlar

Avrupa Birliği ülkelerindeki rekabet kurumlarıyla varılan anlaşmaya göre, kullanıcılardan izin isteme zorunluluğu devam edecek ancak bunun biçimi kökten değişecek. Geliştiricilerin daha yumuşak ve korkutucu olmayan formatta alternatif pencereler göstermesine izin verilecek. Bu yenilikler, son tüketicilerin kararlarını olumlu etkilemesi beklenen altıdan fazla önemli düzenlemeyi içeriyor.

Özellikle yeni kurallara göre, izin pencereleri artık küçük pop-up'lar şeklinde değil, tam sayfa ekranlar halinde görüntülenecek. Ayrıca metindeki «takip et» (track) kelimesi kaldırıldı ve buton tasarımları değiştirildi. Artık kullanıcılara «İzin Ver» ve «Reddet» seçenekleri sunulacak; eskisi gibi «Uygulamadan takip etmemesini iste» ifadesi kullanılmayacak.

Ek bilgiler ve bölgesel kısıtlamalar

Geliştiricilere, kullanıcılara bu iznin neden gerekli olduğunu açıklayan ek bilgilerin yer aldığı bağlantıları ekleme imkanı da veriliyor. Bu değişikliklerin yasal gereklilikler uyarınca yalnızca Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Romanya'da dağıtılan uygulamalar için geçerli olduğu belirtildi.

Uzmanlar, önceki korkutucu sistem nedeniyle kullanıcıların çoğunun takibi reddettiğini ve bunun Meta gibi reklam şirketlerine darbe vurduğunu belirtiyor. Apple ise kişisel verileri ve gizliliği koruma bahanesiyle, kendi ekosistemini kullanarak kişiselleştirilmiş reklamlar göstermeye devam etmişti. Artık uygulama geliştiricilerin, Avrupa Birliği kullanıcılarından son tercihlerinden bir yıl sonra tekrar izin istemelerine izin verilecek.

AppleAvrupa BirliğiTeknolojiAntitröstGizlilik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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