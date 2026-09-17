Debbie Hewitt FIFA yönetiminden şeffaflık talep etti

·18·Spor
Debbie Hewitt FIFA yönetiminden şeffaflık talep etti

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Debbie Hewitt, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak, kurumun son dönemdeki skandallarıyla ilgili tüm iç belgelerin açıklanmasını talep etti. BBC Sport'un haberine göre, aynı zamanda FIFA Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hewitt, 15 Ekim'de yapılacak FIFA Konseyi toplantısı öncesinde yönetimdeki sorunlara ilişkin tam şeffaflık ve açıklık bekliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'e gönderilen resmi mektupta, dünya futbolunun yönetim sistemindeki çöküş ve kurumsal kültürün bozulması sert bir dille eleştirildi. Tartışmanın ana nedenlerinden biri olarak FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi gösteriliyor. Bu girişim kapsamında, Dünya Kupası ve diğer büyük turnuvaların ticari ve bilet haklarını yönetmek için yeni bir şirket kurulması ve bu şirketin yüzde 21'lik hissesinin özel bir yatırım fonuna satılması planlanıyordu.

Folarin Balogun vakası ve siyasi müdahale

Ticari konuların yanı sıra FA, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun'un cezasının beklenmedik bir şekilde kaldırılması konusunda da açıklama talep ediyor. Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncunun otomatik olarak bir maç men cezası çekmesi gerekiyordu. Ancak oyuncu, son 16 turundaki Belçika maçında beklenmedik bir şekilde sahaya çıkma hakkı kazandı.

Bu durum, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA başkanını bizzat arayarak durumun yeniden değerlendirilmesini istediğine dair açıklamaların ardından futbol kamuoyunda ciddi endişelere yol açtı. FIFA, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadan, cezanın geçici olarak askıya alınmasına izin veren bir maddeye dayandığını belirtti ancak bu durum ulusal federasyonları tatmin etmedi.

Uluslararası arenada ciddi çatışmalar

FFE projesi etrafındaki tartışmalar hukuki sonuçlar da doğurdu. Özellikle UEFA, üç ABD mahkemesi aracılığıyla Gianni Infantino hakkında cezai soruşturma başlatılmasını sağladı ve ilgili tüm belgelerin sunulmasını talep ediyor. Ayrıca UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu ortak bir açık mektup yayınlayarak FIFA yönetimini güveni kötüye kullanmakla suçladı.

Zürih'teki merkez ise bu suçlamaları reddederek UEFA yönetimini FIFA ve liderlerine karşı bir 'karalama kampanyası' yürütmekle itham etti. Buna rağmen Infantino üzerindeki baskı giderek artıyor. İngiltere, Galler ve İskoçya futbol federasyonları, FIFA başkanının gelecekteki yeniden seçilme kampanyasına verdikleri desteği resmen geri çeken ilk kuruluşlar arasında yer aldı.

FIFADebbie HewittGianni InfantinoFolarin BalogunUEFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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