İngiliz futbolunda kupa heyecanı dorukta ve tüm Özbek futbolseverlerin gözü bu gece Manchester'da olacak. İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. turu kapsamında son şampiyon Manchester City, kendi sahasında Norwich'i ağırlıyor. Taşkent saatiyle 23:30'da başlayacak bu karşılaşma öncesinde Manchester ekibinin muhtemel ilk 11'i açıklandı ve Özbek futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Özbekistan Milli Takımı savunmacısı Abdukodir Husanov'un maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçen sezon İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götüren 'City', yeni sezondaki unvan koruma mücadelesine Husanov'un liderliğindeki yenilenmiş savunma hattıyla başlıyor. Teknik ekip, savunmanın merkezini Husanov, Marc Guehi ve Reys üçlüsüne emanet etmeyi planlıyor.

Peki, Enzo Maresca'nın Özbek savunmacıya duyduğu bu büyük güvenin arkasında hangi taktiksel planlar yatıyor, Husanov Norwich'in hızlı forvetlerine karşı nasıl bir performans sergileyecek ve City bugünkü maçta üstünlüğünü nasıl kanıtlayacak?

«Husanov ilk 11'de ve şampiyonluk savunması»: Maçın öne çıkanları

İngiltere Lig Kupası 3. turundaki kritik maç öncesi önemli bilgiler:

Husanov sahada: Özbekistan Milli Takımı'nın 22 yaşındaki savunma duvarı Abdukodir Husanov, 'City'nin ilk 11'inde yer almaya tamamen hazır;

Başlama saati: Manchester City — Norwich karşılaşması bugün, Taşkent saatiyle saat 23:30'da başlayacak;

Son şampiyonun yürüyüşü: Geçen sezon bu prestijli kupanın sahibi olan City, unvanını koruma yolundaki ilk resmi maçına çıkıyor;

Savunmada yenilenme: Kalede tecrübeli Gerónimo Rulli görev yapacak, savunma kanatları ve merkezinde ise Husanov ile birlikte Guehi, Reys ve Rico Lewis yer alacak.

Manchester City'nin muhtemel ilk 11'i

Maresca'nın tercih etmesi beklenen kadro şu şekilde:

Kaleci: Gerónimo Rulli;

Savunma: Abdukodir Husanov, Reys, Marc Guehi, Rico Lewis, Rayan Ait-Nouri;

Orta saha: Mateo Kovacic, Ayoub Bouaddi, Allan;

Forvet: Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo.

Taktiksel analiz: Bu maç Husanov için neden hayati önem taşıyor?

Spor analistlerinin bu karşılaşmaya dair görüşleri:

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi için basamak: İngiltere Lig Kupası'ndaki güvenli ve kusursuz bir oyun, Abdukodir Husanov için Premier Lig'in kritik maçlarında ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ilk 11'e yerleşmek adına en büyük fırsat;

Hava ve yer ikili mücadeleleri: Norwich'in klasik İngiliz tarzı fiziksel oyun anlayışı, Husanov'un gücünü, hava toplarındaki hakimiyetini ve top çalma becerisini test edecek;

Topla oynama becerisi: Maresca'nın stoperlerden oyun kurmalarını beklediği göz önüne alındığında, Husanov'un pas isabet oranı ve soğukkanlılığı bugünkü maçta belirleyici olacak.

Abdukodir Husanov'un dünyanın en güçlü kulüplerinden biri olan Manchester City'nin ilk 11'inde sahaya çıkması, Özbek futbolunun dünya sahnesindeki yükselen itibarının somut bir göstergesidir.

Sizce Abdukodir Husanov bugünkü kupa maçında güven veren bir performans sergileyip savunmadaki liderliğini kanıtlayabilecek mi? Manchester City'deki bu tarihi başlangıcı onu gelecekte Premier Lig'in en iyi savunmacıları arasına taşıyacak mı? Analitik yorumlarınızı paylaşın ve Özbek lejyonerin bu önemli maçı hakkındaki analizleri tüm futbolseverlerle paylaşın!