Yassine Bounou, Suudi Arabistan'da bir süper kurtarışa daha imza attı

Suudi Arabistan Ligi'nin yedinci haftasında Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou, sergilediği performansla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Al-Taawoun karşısında oynanan maçta deneyimli Faslı kaleci, yeteneklerini bir kez daha konuşturarak takımının 6-0'lık farklı galibiyetinde büyük rol oynadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve spor basınında yer alan haberlere göre, karşılaşma sırasında ev sahibi ekip oyuncusu ceza sahası dışından sert bir şut çekti. Top yüksek hızla ağlara doğru giderken, Bounou büyük bir çeviklikle topu çelmeyi başardı ve taraftarları kendine hayran bıraktı.

Süper kurtarış ve ligin takdiri

Bu pozisyon gözlerden kaçmadı. Roshn Saudi Pro League yetkilileri, Yassine Bounou'nun bu kurtarışını haftanın en iyi kurtarışı olarak seçti. Uzmanlar, kalecinin pozisyonu önceden okuma yeteneğini ve çok zor bir noktadan topu çıkarmasını övgüyle karşıladı.

Bu güven veren oyun sadece tek bir maçla sınırlı değil. Bounou, Suudi Arabistan Ligi'nde kendisini en güvenilir kalecilerden biri olarak kanıtlamaya devam ediyor ve hareketleri Al-Hilal savunmasına büyük bir özgüven aşılıyor.

Dünya Kupası'ndan anılar

Faslı futbolcunun bu yeteneği futbolseverlere hiç yabancı değil. Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynanan maçta da benzer mucizevi kurtarışlar yaparak tüm dünyaya adını duyurmuştu.

O turnuvada Bounou, hem penaltı atışlarında hem de maç içinde kritik şutları kurtararak Fas Milli Takımı'nın tarihi bir başarı elde etmesinde başrol oynamıştı. Şimdi ise aynı seviyedeki ustalığını Al-Hilal formasıyla sergilemeye devam ediyor.

Uzmanlar, bu tür kritik kurtarışların ve istikrarlı oyunun kalecinin kulüpteki yerini daha da sağlamlaştırdığını belirtiyor. Yassine Bounou, üst düzey kalitesini her maçta kanıtlayarak Suudi sahalarının en parlak yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.