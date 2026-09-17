Özbekistan boks milli takımının Asya Oyunları için nihai kadrosu açıklandı

Kıtanın en büyük spor etkinliği olan Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde düzenlenecek Yaz Asya Oyunları'nın başlamasına saatler kaldı. 19 Eylül'de resmen başlayacak ve 4 Ekim'e kadar devam edecek bu prestijli turnuvada, milli sporumuzun gururu olan boksörlerimizin performansı tüm taraftarların ilgi odağında. Özbekistan Boks Federasyonu basın servisi, kıta çapındaki bu zorlu sınavda ülkemizi temsil edecek resmi kadroyu açıkladı. Tolkin Kiliçev yönetimindeki erkek takımı ve Elşod Resulov idaresindeki kadın takımı, Asya Oyunları'na toplam 11 seçkin sporcuyla gidiyor.

Kadroda Olimpiyat ve dünya şampiyonlarının yanı sıra uluslararası arenada yumruklarıyla adından söz ettiren genç yetenekler de yer alıyor. Erkekler kategorisinde 55 kg'daki Samandar Olimov'dan süper ağır sıklet Jahongir Zokirov'a kadar 6 seçkin boksör ringe çıkarken, kadın takımımızda Feruza Kazakova, Nigina Oktamova ve Navbahor Hamidova gibi 5 deneyimli ve güçlü sporcumuz Asya podyumu için mücadele edecek.

Peki, Japonya'da Özbek boksörleri nasıl zorlu rakipler bekliyor, Tolkin Kiliçev'in seçtiği yeni nesil dövüşçüler genel klasmanda 1. sırayı koruyabilecek mi ve Nagoya ringlerinde kaç altın madalya bekleniyor?

«Nagoya'ya 11 dövüşçü»: Özbekistan milli takımının tam kadrosu

Özbekistan Boks Federasyonu tarafından resmen onaylanan liste ve sıkletler:

Erkek milli takımı (6 boksör): 55 kg: Samandar Olimov 60 kg: Abdumalik Halokov (Dünya ve Olimpiyat yıldızı, takım kaptanı) 70 kg: Şavkatjon Boltayev 80 kg: Fazliddin Erkinboyev 90 kg: Torabek Habibullayev +90 kg: Jahongir Zokirov (Süper ağır sıklet gücü) Başantrenör: Tolkin Kiliçev. Antrenör ekibi: Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Röziohunov, Akmal Hasanov, Davron Gofurov, Nodir Gulomov, Alimardon Dostonov, Şerzodbek Ahmadjonov.

Kadın milli takımı (5 yetenekli sporcu): 51 kg: Feruza Kazakova 54 kg: Nigina Oktamova 60 kg: Sitora Turdibekova 65 kg: Navbahor Hamidova 75 kg: Aziza Zokirova Başantrenör: Elşod Resulov. Antrenör ekibi: Barbaro Fernandez Ximenez, İslom Tojiboyev, Azim Hudaykulov.



«Halokov liderliğinde yeni bir dönem»: Kadrodaki temel değişiklikler

Uzmanlar ve spor analistlerinin dikkat çektiği önemli noktalar:

Sıkletlerin optimizasyonu: Yeni düzen ve güncellenen sıkletlerde (55, 70, 80, 90 ve +90 kg) antrenör ekibi her branş için en iyi fiziksel formdaki dövüşçüleri seçti;

Abdumalik Halokov faktörü: Tekniği, estetik hareketleri ve isabetli yumruklarıyla dünyada eşsiz olan Abdumalik, takıma kaptanlık yaparak diğer gençleri de zafere teşvik ediyor;

Ağır sıkletlerdeki sağlamlık: 90 kg'da Torabek Habibullayev ve süper ağır sıklette Jahongir Zokirov'un ringe çıkması rakipler için korkutucu bir engel oluşturacak;

Küba ekolü ve ulusal deneyim: Kübalı antrenörler Juan Enrique Steyners ve Barbaro Fernandez Ximenez'in Özbek antrenörlerle iş birliği, boksörlerimizin taktiksel esnekliğini artırdı.

Uzman görüşü: Genel klasmanda yine mutlak liderlik gelecek mi?

Asya Oyunları'ndaki boks müsabakalarına dair analitik bakış:

Ana rakipler: Japonya, Kazakistan, Çin ve Tayland takımları güçlü kadrolarıyla madalya için kıyasıya mücadele edecek, ancak Özbek boks okulunun bugünkü seviyesi bizi mutlak favori konumunda tutuyor;

Kadın boksundaki yükseliş: Elşod Resulov yönetimindeki kızlarımız, Nigina Oktamova ve Navbahor Hamidova önderliğinde birden fazla altın madalya kazanma potansiyeline sahip;

Tarihi geleneği sürdürmek: Son yıllardaki tüm büyük turnuvalarda (Olimpiyat ve dünya şampiyonaları) 1. sırayı alan Özbekistan boks takımı, Aichi-Nagoya'da da hegemonyasını kanıtlamayı hedefliyor.

19 Eylül'den itibaren tüm ülkemizin gözü Japonya ringlerinde olacak ve 11 Özbek evladı, milli bayrağımızı bir kez daha zirveye taşımak için savaşa girecek.

Sizce boksörlerimiz Japonya'daki bu Asya Oyunları'nda genel klasmanda yine 1. sırayı alıp kaç altın madalya kazanabilir? Hangi sıkletteki maçlarımızın en şiddetli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporu tutkunları için çok önemli olan bu sıcak kadro analizini tüm arkadaşlarınızla ve taraftarlarla paylaşın!