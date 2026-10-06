Bilim insanları 315 bin yıl önce yaşamış bir Homo sapiens'in yüzünü yeniden oluşturdu

Bilim insanları, Fas'taki Cebel İrhud bölgesinde bulunan ve yaklaşık 315 bin yıl önce yaşamış bir Homo sapiens temsilcisinin yüzünü dijital yöntemlerle yeniden oluşturdu.

Araştırma sonuçları Eylül 2026'da Heritage dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, rekonstrüksiyon sürecinde Cebel İrhud'da bulunan kafatası, çene ve diş kalıntılarını kullandı.

Bilim insanları, korunmuş kemik parçalarını 3D bir modelde birleştirerek modern insanın anatomik yapısını temel alıp yüz hatlarını yeniden inşa etti. Bu süreçte kaslar, yumuşak dokular ve deri katmanları da hesaba katıldı.

Araştırma kapsamında yüzün iki farklı görünümü hazırlandı. Bunlardan biri, anatomik özellikleri daha iyi göstermek amacıyla saç ve sakalsız, gri tonlarında oluşturuldu. İkinci versiyonda ise ten rengi, saç ve sakal gibi sanatsal unsurlar eklendi.

Uzmanlar, bu görselin 315 bin yıl önce yaşamış bir insanın kesin yüz hatları olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü saç, sakal, ten rengi ve bazı dış özelliklerin belirlenmesi için fosil kalıntılarında yeterli kanıt bulunmuyor.

Cebel İrhud'da bulunan kalıntılar, Homo sapiens türünün bilinen en eski temsilcilerine aittir. 2017 yılında yapılan araştırmalar sonucunda yaşlarının yaklaşık 315 bin yıl olduğu tahmin edilmiştir.

Yeni rekonstrüksiyon, bilim insanlarının ilk Homo sapiens temsilcilerinin dış görünüşlerinin nasıl olduğuna dair daha iyi bir fikir edinmelerini sağlıyor.