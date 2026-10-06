Bilim insanları 315 bin yıl önce yaşamış bir Homo sapiens'in yüzünü yeniden oluşturdu

·6·Dünya
Bilim insanları 315 bin yıl önce yaşamış bir Homo sapiens'in yüzünü yeniden oluşturdu

Bilim insanları, Fas'taki Cebel İrhud bölgesinde bulunan ve yaklaşık 315 bin yıl önce yaşamış bir Homo sapiens temsilcisinin yüzünü dijital yöntemlerle yeniden oluşturdu.

Araştırma sonuçları Eylül 2026'da Heritage dergisinde yayımlandı. Uzmanlar, rekonstrüksiyon sürecinde Cebel İrhud'da bulunan kafatası, çene ve diş kalıntılarını kullandı.

Bilim insanları, korunmuş kemik parçalarını 3D bir modelde birleştirerek modern insanın anatomik yapısını temel alıp yüz hatlarını yeniden inşa etti. Bu süreçte kaslar, yumuşak dokular ve deri katmanları da hesaba katıldı.

Araştırma kapsamında yüzün iki farklı görünümü hazırlandı. Bunlardan biri, anatomik özellikleri daha iyi göstermek amacıyla saç ve sakalsız, gri tonlarında oluşturuldu. İkinci versiyonda ise ten rengi, saç ve sakal gibi sanatsal unsurlar eklendi.

Uzmanlar, bu görselin 315 bin yıl önce yaşamış bir insanın kesin yüz hatları olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü saç, sakal, ten rengi ve bazı dış özelliklerin belirlenmesi için fosil kalıntılarında yeterli kanıt bulunmuyor.

Antik bir insan yüzünün farklı açılardan dijital rekonstrüksiyonu.

Cebel İrhud'da bulunan kalıntılar, Homo sapiens türünün bilinen en eski temsilcilerine aittir. 2017 yılında yapılan araştırmalar sonucunda yaşlarının yaklaşık 315 bin yıl olduğu tahmin edilmiştir.

Yeni rekonstrüksiyon, bilim insanlarının ilk Homo sapiens temsilcilerinin dış görünüşlerinin nasıl olduğuna dair daha iyi bir fikir edinmelerini sağlıyor.

Cebel İrhudHomo SapiensHeritage DergisiDijital RekonstrüksiyonAntropoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

400 Bin Yıllık Buluntu İnsanlık Tarihinin Sırrını Ortaya Çıkardı400 Bin Yıllık Buluntu İnsanlık Tarihinin Sırrını Ortaya Çıkardı16 Haziran 09:25Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov 50 yaşına girdiÇeçenistan lideri Ramzan Kadirov 50 yaşına girdiBugün 00:50Brezilya'da dev afiş hava balonuna takılarak parçalandı (video)Brezilya'da dev afiş hava balonuna takılarak parçalandı (video)Bugün 00:44Gana'da insanlar balık, uçak ve hatta meyve şeklindeki tabutlarla defnediliyorGana'da insanlar balık, uçak ve hatta meyve şeklindeki tabutlarla defnediliyorBugün 00:27Bir saniyelik tepki: Mısır'da pencereden düşen çocuğu yoldan geçen bir vatandaş havada yakaladı (video)Bir saniyelik tepki: Mısır'da pencereden düşen çocuğu yoldan geçen bir vatandaş havada yakaladı (video)Dün 21:37Yapay zekaya içini döken kadını sohbet botu polise ihbar ettiYapay zekaya içini döken kadını sohbet botu polise ihbar ettiDün 20:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba