400 Bin Yıllık Buluntu İnsanlık Tarihinin Sırrını Ortaya Çıkardı

Bilim insanları, antik insan atası olarak kabul edilen Homo erectus türünün dişlerini inceleyerek, diğer antik insan türleriyle karışmış olabileceklerini belirledi. Araştırma sonuçları Associated Press tarafından duyuruldu.

Bilgilere göre, Çin'de bulunan ve yaklaşık 400 bin yıl önce yaşamış olan Homo erectus'a ait beş erkek ve bir kadının dişlerinde genetik izler tespit edildi.

Bilim insanları daha önce rastlanmamış bir genetik mutasyon da buldu. Araştırmacılara göre bu, Doğu Asya'da yaşamış Homo erectus grubuna özgü nadir bir özellik olabilir.

Bir diğer mutasyon ise nesli tükenmiş Denisova insanları ve modern insanların çok küçük bir kısmında tespit edildi. Bu durum, antik insan türlerinin birbirleriyle gen alışverişinde bulunmuş olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, Homo erectus'un bazı genleri Denisovalara aktarmış olabileceğini belirtti. Daha sonra bu genlerin modern insan atalarına da geçerek günümüze kadar korunmuş olması muhtemeldir.

Uzmanlar, insan evrimi tarihini tam olarak anlamak için daha fazla DNA örneği ve kemik kalıntısı bulunması gerektiğini vurguluyor.