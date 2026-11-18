Estonya'nın Saaremaa adasına yerleştirilen bir orman kamerası, alnının ortasında sıra dışı bir çıkıntı olan bir geyiği görüntüledi. Görünüşüyle efsanevi tek boynuzlu atı andıran hayvanın yer aldığı video, sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Nadir görüntüleri, doğa koruma çalışmaları yürüten Lutreola Foundation vakfı sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda geyiğin ormanlık alana yerleştirilen fotokapanın önünde sakin bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Alnının tam ortasında küçük bir boynuzu veya fazladan bir kulağı andıran çıkıntı net bir şekilde seçiliyor.

Estonya medyasında yer alan haberlere göre uzmanlar, şu an için sadece video kaydına dayanarak bu çıkıntının ne olduğunu belirleyemedi. Bunun tam olarak bir boynuz mu yoksa başka bir tür oluşum mu olduğu henüz bilinmiyor.

Fotokapanın aslında nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa vizonlarını izlemek amacıyla yerleştirildiği belirtildi. Kamera, sıra dışı geyiğin yanı sıra nadir görülen bir kara leyleği de kaydetti.

1992 yılında kurulan Lutreola Foundation, doğa ve yaban hayatını koruma çalışmaları yürütmektedir.