Polonya'da elektrikli scooter kullanan bir genç, yaklaşan trene aldırış etmeden raylardan geçmeye çalıştı. Tehlikeli durumdan sağ kurtuldu.

Olay anına ait video sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Görüntüler, gencin tek bir dikkatsiz hareketinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar bu tür risklerden kaçınılması ve hemzemin geçitlerde güvenlik kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü trenin önünden geçmeye çalışmak her zaman şanslı bir şekilde sonuçlanmaz.