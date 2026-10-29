Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı

·27·Dünya
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı

Dubai'de yaşayan iş insanı Jamal Al Nadak'ın eşi Soudi Al Nadak, kocasının gözlerden uzak bir şekilde dinlenebilmesi için kendisine özel bir ada satın aldığını açıkladı. Bu haber 2024 yılında The Independent tarafından duyuruldu.

Blog yazarının ifadesine göre, Asya'da bulunan adanın değeri 50 milyon doları buluyor. Çift, bu satın almayı sadece kişisel bir tatil alanı olarak değil, aynı zamanda gelecek için bir yatırım olarak görüyor.

Soudi Al Nadak, güvenlik gerekçesiyle adanın tam konumunu açıklamadı. Özel mülkün, kamusal ilgiden uzak bir şekilde rahatça dinlenmelerine olanak tanıdığını belirtti.

Ancak adanın satın alındığına ve 50 milyon dolar değerinde olduğuna dair bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Bu nedenle haber, blog yazarının kendi beyanına dayanmaktadır.

Soudi Al NadakJamal Al NadakÖzel AdaDubaiLüks Yaşam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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