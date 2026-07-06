5 bin yıllık sır: Stonehenge taşları oraya nasıl geldi?

·4·Dünya
5 bin yıllık sır: Stonehenge taşları oraya nasıl geldi?

Britanya'daki Exeter Üniversitesi araştırmacısı Dr. Susan Greaney, Stonehenge'in inşasında kullanılan devasa taşların nasıl taşındığına dair yeni bir bilimsel teori ortaya attı. Bu konuda The Independent gazetesi haber yaptı.

Araştırma, English Heritage kuruluşu ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Bilim insanları, yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edilen Stonehenge'in başlangıçta Galler'den getirilen mavi taşlardan yapıldığını belirtiyor. Birkaç yüzyıl sonra ise yerlerini ağır sarsen taşları aldı.

Sisli bir düzlükte yükselen antik Stonehenge anıtı.

Anlaşıldığı üzere, her biri yaklaşık 25 ton ağırlığında olan bu taşlar, anıttan yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Marlborough Downs bölgesinden getirilmiş. Bilim insanları, yaklaşık bir asır önce Endonezya'da çekilen tarihi fotoğrafları analiz ederek, megalitlerin ahşaptan yapılmış özel yollar, yani bir nevi raylar aracılığıyla taşınmış olabileceği sonucuna vardı.

Dr. Susan Greaney, daha önce dev taşların tekerlekli kızaklar yardımıyla taşındığı görüşünün hakim olduğunu söylüyor. Ancak yeni kanıtlar bu teoriyi şüpheye düşürüyor. Ona göre, Stonehenge inşaatçılarının bataklık ve zorlu arazilerde ahşap raylar kullanmış olması muhtemeldir.

Halatlarla bağlanmış dev taş blok, ahşap kütüklerden yapılmış bir platform üzerinde duruyor.

Araştırmacılar, Neolitik dönem insanlarının bu tür yapıları inşa etmek için yeterli ahşap işleme becerisine sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu yolların uzunluğunun yaklaşık 4,8 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, taşların taşınması sürecinde çok sayıda erkek ve kadının yer aldığını da vurguluyor. Bu görüş, inşaatçıların yaşadığı Durrington Walls bölgesinde bulunan büyük şölen izleriyle de destekleniyor. Günümüzde English Heritage yönetiminde olan Stonehenge, dünyanın en ünlü tarihi anıtlarından biri olup her yıl 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir.

StonehengeArkeolojiTarihİngiltereBilim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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