GTA VI oyununun henüz resmi olarak piyasaya sürülmeden 1,5 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı. Forbes, çeşitli araştırmalara dayanarak oyunun çıkış öncesi satış hacmini ve gelirlerini hesapladı.

Yayına göre, GTA VI'nın yaklaşık 15,88 milyon kopyası satıldı. Bu da 1,54 milyar dolarlık bir gelire tekabül ediyor.

Satışların büyük bir kısmı PlayStation konsollarına yapıldı. Bu platformun payı yaklaşık yüzde 75'i oluştururken, geri kalan yüzde 25'lik satış ise Xbox konsollarına ait.

Oyunun resmi fiyatları da açıklandı. Standart sürümün 79,99 dolar, Ultimate sürümünün ise 99,99 dolardan satışa sunulması kararlaştırıldı.

Yeni Zelandaoyunu ilk oynama fırsatına sahip olacak yer olacak. Taşkent saatiyle 16:00'da orada saat 00:00 olacak ve yerel oyuncular GTA VI oynamaya başlayabilecekler.