9 yaşındaki çocuk Roblox oyununda 20 bin dolar harcadı, şirket parayı iade etmedi
Kanada'nın Halifax şehrinde yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk, yaz tatili boyunca Roblox oyununda yaklaşık 20 bin ABD doları harcadı. Ebeveynleri, durumu ancak banka hesaplarındaki paranın tükendiğine dair bildirim aldıklarında fark etti.
Edinilen bilgilere göre, ailedeki dört iPad cihazı tek bir Apple Pay hesabına bağlıydı. Bu nedenle çocuk, oyun içi satın alımlar yaparken gerçek para harcadığının farkında değildi.
Ebeveynleri Keri Chernoff ve Dawn Sutherland, çocuklarının çeşitli oyun platformlarında toplam 28 bin Kanada doları harcadığını belirtti. Bunun yaklaşık 20 bin doları Roblox'taki harcamalardan oluşuyor.
Diğer oyun şirketleri, harcanan tutarın büyük bir kısmını iade etmeyi kabul etti. Ancak Roblox, ödemeleri geri ödemeyi reddetti. Şirket, ödemelerin üçüncü taraf aracılığıyla yapıldığını belirterek ebeveynlere ödeme hizmeti sağlayıcısına başvurmalarını tavsiye etti.
Ailenin Roblox'ta harcanan parayı geri alıp alamayacağı henüz belli değil. Ebeveynler, şirketin kararını yeniden gözden geçirmesini umuyor.
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