Kanada'nın Halifax şehrinde yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk, yaz tatili boyunca Roblox oyununda yaklaşık 20 bin ABD doları harcadı. Ebeveynleri, durumu ancak banka hesaplarındaki paranın tükendiğine dair bildirim aldıklarında fark etti.

Edinilen bilgilere göre, ailedeki dört iPad cihazı tek bir Apple Pay hesabına bağlıydı. Bu nedenle çocuk, oyun içi satın alımlar yaparken gerçek para harcadığının farkında değildi.