Brezilyalı genç futbolcu Endrick'in ailesinde mutlu bir olay yaşandı. 20 yaşındaki futbolcu ilk kez baba oldu. Eşi Gabrieli Miranda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe Kendrik ismi verildi.

Endrick, baba olduğunu Singapur milli takımıyla oynanan maçın ardından verdiği röportajda açıkladı. Futbolcu, maçta attığı golü eşine ve yeni doğan oğluna adadı.

Gabrieli Miranda ise şimdilik bebeğin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmama kararı aldı. Bu nedenle hayranlar henüz küçük Kendrik'i görme imkanına sahip değil.

Endrick'in baba olduğu haberi futbolseverler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Sosyal medyada genç çifte tebrik ve iyi dilek mesajları yağıyor.