Güneşte 500 bin kilometrelik dev patlama gerçekleşti — Dünyalıları neler bekliyor?

Güneş'te kozmik ölçekte rekor bir olay kaydedildi. Yıldızın yüzeyinde uzunluğu tam 500 bin kilometreye ulaşan dev bir protuberans (güneş püskürmesi) meydana geldi. Dünya gezegeninin çapından birkaç kat daha büyük olan sıcak plazma bulutu, Güneş tacından ayrılarak açık uzayda hareket etmeye başladı.

Bu nadir ve etkileyici astronomik süreci bilim insanları özel yörünge teleskopları aracılığıyla tamamen gözlemlemeyi başardılar. Gözlem sonuçları ve olası etkileri hakkında Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI) Güneş Astronomisi Laboratuvarı resmi bir açıklama yaptı.

Patlamanın ölçeği ve yörünge yönü

Elde edilen ilk hesaplamalara göre, olayın gelişim dinamiği şu şekildedir:

Rekor boyut: Güneş'ten fırlayan plazma izi 500 bin kilometrelik bir mesafeyi kaplayarak son zamanların en büyük protuberanslarından biri haline geldi;

Darbe riskini azaltan faktör: Patlama, Güneş'in görünen diskinin tam kenar (yan) kısmında meydana geldi. Bu faktör, plazma bulutunun Dünya'ya doğrudan frontal ve kitlesel bir darbe vurma olasılığını önemli ölçüde azaltmaktadır;

Sıyırıp geçen çarpışma: Ana madde yana doğru yönelmiş olsa da, astrofizikçiler plazmanın kenarının Dünya'nın manyetosferine sıyırarak çarpma olasılığını göz ardı etmiyorlar.

Dünyalıları neler bekliyor: İletişimde kesintiler ve manyetik fırtına

Eğer plazma bulutunun çevresi (kenar katmanları) gezegenimizin manyetik alanına temas ederse, bir dizi jeomanyetik olay gözlemlenebilir:

Orta şiddette manyetik fırtına: Manyetosferin rahatsız olması sonucunda atmosferde orta şiddette manyetik fırtınaların başlama olasılığı vardır;

Teknolojik etkiler: Bu tür jeomanyetik dalgalar, yüksek hassasiyetli navigasyon sistemlerinde (GPS) kısa süreli kesintilere yol açabilir ve yüksek enlemlerde radyo iletişimi kalitesini düşürebilir;

Gökyüzündeki mucize — kutup ışıkları: Olayın olumlu yanı, atmosferin üst katmanlarıyla çarpışma sonucunda gece gökyüzünde şaşırtıcı derecede parlak kutup ışıklarının (Aurora Borealis) oluşacak olmasıdır. Astronomlar, bu güzel manzarayı genellikle bu tür olayların gözlemlenmediği nispeten güney bölgelerde bile görme imkanı olacağını belirtiyorlar.

Astrofizikçiler Güneş aktivitesini ve uzay hava durumu değişikliklerini sürekli izlemeye devam ediyor.