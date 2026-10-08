Piramit taşlarında 45 milyon yıllık yeni bir timsah türü bulundu

·3·Dünya
Piramit taşlarında 45 milyon yıllık yeni bir timsah türü bulundu

Bilim insanları, Mısır'daki Büyük Sfenks ve Giza piramitlerinin inşasında kullanılan kireç taşı katmanlarında bulunan antik kalıntıları yeniden inceleyerek, yaklaşık 45 milyon yıl önce yaşamış yeni bir timsah türünü tanımladı. Bu türe Herugavialis cairensis adı verildi. Bu bulgu, “Royal Society Open Science” dergisinde yayımlanan bir araştırmada açıklandı.

Yeni türe ait fosil kalıntıları, Mısır'ın kuzeyindeki Mokattam katmanında bulundu. Yaklaşık 45 milyon yıl önce bu bölge sığ bir denizdi. Bu nedenle, burada balıklar, köpekbalıkları ve erken dönem balinalar gibi antik deniz canlılarının birçok kalıntısı korunmuştur.

Mokattam kireç taşı, daha sonra antik Mısırlılar tarafından Büyük Sfenks ve Giza piramitlerinin inşasında kullanılmıştır.

Araştırmacıların incelediği temel bulgulardan biri, 1920'lerde bulunan neredeyse tam bir timsah kafatasıdır. İlginç bir şekilde, burnunun ucu eksiktir. Bu durum, burnu olmayan Büyük Sfenks'i anımsattığı için yeni cinse antik Mısır tanrılarından biri olan Horus ile bağlantılı Herugavialis adı verilmiştir.

Kalıntılar ilk olarak 1927 yılında, günümüzdeki sahte gavial timsahına benzerliği nedeniyle Tomistoma cairense olarak sınıflandırılmıştı. Ancak yeni araştırmada bilim insanları, fosili evrimsel analiz ve bilgisayarlı tomografi yardımıyla yeniden inceleyerek, onun Tomistoma cinsine ait olmadığını belirledi.

Araştırmanın yazarlarından paleontolog Paul Barrett, “Herugavialis cairensis, 66 milyon yıldan 23 milyon yıl öncesine kadar Akdeniz'de yaşamış altıncı gavial türüdür. Henüz bilmediğimiz başka türler de olabilir” dedi.

Siyah arka planda timsah kafatasları, Sfenks ve piramitlerin tasvirleri.

Herugavialis uzun ve ince bir burun yapısına ve balık yakalamaya uygun keskin dişlere sahipti. Bilim insanları, onun Mokattam bölgesindeki balıklarla beslendiğini düşünüyor. Gözleri, günümüzdeki Hint gaviali gibi kafatasından biraz dışarı çıkık olabilir; bu da onun yarı sucul bir yırtıcı olduğunu gösteriyor.

Günümüzde gavialların sadece iki türü bulunmaktadır: Hindistan yarımadasında yaşayan Hint gaviali ve Güneydoğu Asya'da rastlanan sahte gavial. Antik gavial kalıntıları ise Birleşik Krallık, İsveç, İtalya, Mısır ve Japonya gibi ülkelerde de bulunmuştur.

Bilim insanları, Büyük Sfenks ve Giza piramitlerinin yapısındaki taşlarda başka antik canlıların kalıntılarının da olabileceğini göz ardı etmiyor. Mokattam katmanından elde edilen fosiller, antik Mısır topraklarında milyonlarca yıl önce var olan zengin deniz ekosistemi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Uzmanlar, yaklaşık bir asır önce bulunan bir fosilin modern yöntemlerle yeniden incelenmesinin, müzelerdeki eski koleksiyonların tekrar gözden geçirilmesinin önemini gösterdiğini vurguluyor.

Herugavialis CairensisMokattam KatmanıBüyük SfenksRoyal Society Open SciencePaleontoloji
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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