Birleşik Krallık ve Azerbaycan stratejik ortaklığa adım atıyor

·2·Dünya
Birleşik Krallık ve Azerbaycan stratejik ortaklığa adım atıyor

Kafkasya bölgesi ve Avrupa jeopolitiğinde büyük öneme sahip büyük bir diplomatik adım atıldı. Birleşik Krallık ve Azerbaycan hükümetleri, karşılıklı ilişkileri resmen yeni bir aşamaya, yani stratejik ortaklık statüsüne taşıyacak tarihi bir anlaşma metni üzerinde tam bir mutabakata vardı.

Bu önemli gelişmeyi Bakü'de düzenlenen Ticari ve Ekonomik İşbirliği Hükümetlerarası Ortak Komisyonu'nun 8. toplantısında, Birleşik Krallık İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Bakanlığı Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anas Sarvar duyurdu.

Aliyev ve İngiltere Başbakanı'nın imzası bekleniyor: Çalışmalar şimdiden başlıyor

Devlet Bakanı, iki ülkenin geçen yıl ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkarma konusunda anlaştığını ve geçen süre zarfında resmi metin üzerinde yoğun müzakereler yürütüldüğünü vurguladı:

  • Üst düzey imza: «Birleşik Krallık Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu stratejik ortaklığı birlikte imzalamak üzere yapacakları görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum», dedi İngiliz hükümet yetkilisi;

  • Zaman kaybetmemek: Taraflar, resmi imza törenini beklemeden, bu anlaşmayı hayata geçirecek ve her iki ülke vatandaşları için somut pratik faydalar sağlayacak özel bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştılar.

Savunmadan enerjiye: İşbirliğinin öncelikli alanları

Yeni formatlı stratejik ortaklık, aynı anda bir dizi hayati öneme sahip alanı tamamen kapsayacak:

  • Güvenlik ve savunma: Bölgesel istikrar, savunma kapasitesinin artırılması ve güvenlik alanında sistematik işbirliği;

  • Ekonomi ve inovasyon: İkili ticaret hacminin artırılması, yeni teknolojilerin çekilmesi ve karşılıklı yatırım ortamının genişletilmesi;

  • Enerji ve altyapı: Geleneksel ve yeşil enerji projelerinin geliştirilmesi ve eğitim sistemindeki ilişkilerin güçlendirilmesi.

Azerbaycanlı yetkililer, mevcut aşamada ana odak noktasının ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve her iki ülke pazarına büyük yatırımlar çekmek olduğunu özellikle belirtti.

30 yıllık sağlam temel ve bp şirketinin rolü

Londra ile Bakü arasındaki ekonomik işbirliği, son otuz yıldır bölgenin en başarılı projelerine temel oluşturmaktadır:

  • «Asrın Anlaşması» ve enerji güvenliği: 30 yılı aşkın süredir İngiliz şirketleri, özellikle küresel enerji devi bp ve ortakları, Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasının ana katılımcısı olmuştur;

  • Avrupa'nın güvenilir tedariki: İngiliz yatırımları, modern bilgi ve deneyim, Azerbaycan'ın devasa hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmasında ve Avrupa'nın enerji güvenliği sistemindeki belirleyici rolünü güçlendirmesinde temel görevi görmüştür.

Yeni stratejik ortaklık anlaşmasının, sadece Güney Kafkasya'yı değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan transit güzergahlarda da Azerbaycan ve Birleşik Krallık ittifakını yeni bir jeopolitik aşamaya taşıması bekleniyor.

Birleşik KrallıkAzerbaycanStratejik OrtaklıkbpDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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