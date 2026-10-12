Robot olduğu iddia edilen milyarder eşi: Hareketleri internette hararetli tartışmalara yol açtı

Dell Technologies CEO'su Michael Dell'in eşi Susan Dell, Beyaz Saray ziyareti sonrasında sosyal medyada hararetli tartışmalara neden oldu.

7 Ekim'de Dell ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ile çocuklar için planlanan 6,25 milyar dolarlık hayırseverlik girişimi hakkında görüştü. Görüşme sırasında Susan'ın tavırları ve hareketleri internet kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sosyal medyada yayılan videoyu izleyen bazı kullanıcılar, hareketlerini sıra dışı bularak onu bir robota benzetti. Diğerleri ise Susan Dell'in eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırarak dış görünüşündeki değişimleri tartıştı. Bazıları estetik ameliyatlar hakkında tahminlerde bulundu.

Ancak Susan Dell'in robot olduğuna veya estetik ameliyat geçirdiğine dair iddiaları doğrulayan güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle bu düşünceler, sosyal medyadaki spekülasyonlardan öteye gitmiyor.

Belirtmek gerekir ki, Susan ve Michael Dell'in ziyareti, çocuklar için fon oluşturma girişimiyle ilgiliydi. Hayırseverlik taahhütleri 6,25 milyar doları buluyor.