Devlet ziyaretlerinde liderleri kimin karşıladığı, diplomatik protokolün önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle bu fark, medya ve gözlemcilerin dikkatinden kaçmadı.

İki liderin karşılanma törenindeki fark, ilk izlenimi belirledi. Vladimir Putin, Çinli üst düzey yetkili Cai Qi tarafından karşılanırken, Donald Trump havaalanında bizzat Xi Jinping tarafından karşılandı.

Bu durumlar basit protokol detayları gibi görünse de, büyük devlet başkanlarının katıldığı toplantılarda her hareket, jest ve sembolik işaret özel bir önem taşır.

Çin'de düzenlenen uluslararası bir zirvede Xi Jinping'in Vladimir Putin ve Donald Trump'a karşı sergilediği farklı tutum medyanın dikkatini çekti. İki devlet başkanının karşılanma töreni, milli marşlar, toplu fotoğraftaki konumları ve resmi ziyafetteki oturma düzenleri arasındaki farklar, diplomatik çevrelerde en çok tartışılan detaylar haline geldi.

Dünya düzenini değiştirecek mi: Trump, Putin ve Şi Cinping ile neleri görüşmek istiyor?

Ayrıca okuyun · 9 Kasım Dünya düzenini değiştirecek mi: Trump, Putin ve Şi Cinping ile neleri görüşmek istiyor?

2. Putin geldiğinde «Fındıkkıran», Trump geldiğinde ABD marşı çalındı

Zirve salonundaki müzikal karşılama töreni de tartışmalara yol açtı. Putin salona girdiğinde Pyotr Çaykovski'nin «Fındıkkıran» balesinden bir müzik çalındı.

Trump'ın girişi ise farklı bir şekilde gerçekleşti: Onuruna ABD milli marşı çalındı.

İki durum arasındaki fark, zirvenin protokol detaylarına olan ilgiyi daha da artırdı.

3. Toplu fotoğrafta Putin ayrı bir yerde durdu

Üç devlet başkanının toplu fotoğrafında da dikkat çekici bir manzara gözlemlendi. Donald Trump ve Xi Jinping yan yana dururken, Vladimir Putin onlardan ayrı bir konumda yer aldı.

Yayınlanan videoda, Xi Jinping ve Trump'ın Rusya devlet başkanına nerede durması gerektiğini işaretle gösterdikleri görüldü.

Bu görüntü sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Ancak fotoğraftaki konum tek başına üç ülke arasındaki ilişkiler hakkında kesin bir sonuca varmak için yeterli değildir.

4. Resmi ziyafette Putin ve Trump aynı masada oturmadı

Zirve kapsamındaki resmi ziyafette Vladimir Putin ve Donald Trump farklı masalara yerleştirildi. Bu nedenle iki başkanın birbiriyle sohbet etme imkanı olmadı.

Bu konu hakkında Rusya devlet başkanı yardımcısı Yuri Uşakov açıklamalarda bulundu.

Diplomaside küçük detaylar bile büyük önem taşır

Havaalanındaki karşılamadan toplu fotoğraftaki konuma kadar bu dört durum, zirvenin en çok tartışılan detayları oldu.

Elbette diplomatik protokoldeki her farkı, siyasi ilişkilerin kesin bir göstergesi olarak yorumlamak doğru değildir. Ancak büyük devlet başkanlarının katıldığı toplantılarda bu tür sembolik detayların uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi doğaldır.

Xi Jinping'in Putin ve Trump'ı karşılama konusundaki farklı yaklaşımı, Çin'in bu iki büyük devletle olan ilişkileri hakkındaki tartışmaları daha da güçlendirdi.