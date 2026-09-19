Milyarderler fakirleşiyor mu? 590 zengin Forbes listesinden çıkarıldı

·55·Dünya
Milyarderler fakirleşiyor mu? 590 zengin Forbes listesinden çıkarıldı

Dünya finans haritasında inanılmaz bir tarihi dönüm noktası yaşandı! Forbes dergisinin en zengin 400 Amerikalı listesi herkesi şoke etti: Milyarlarca dolarlık servete sahip tam 590 iş insanı, günümüz standartlarına göre "çok fakir" kaldıkları için seçkin listeye giremedi.

En zengin 20 Amerikalı, Forbes'taki toplam servetin tam yüzde 50'sini elinde tutarken, Elon Musk tüm ülkelerin ekonomilerini geride bırakan bir sonuç sergiledi. Peki, Musk'ın serveti neyin sayesinde neredeyse bir trilyon dolara ulaştı ve Nobel ödüllü ekonomistler neden bunu demokrasi için korkunç bir tehdit olarak nitelendiriyor?

4,4 milyar dolar bile yetmedi: Yeni seçkinler kriteri

RFM radyo istasyonu ve USA Today verilerine göre, milyarderler arasındaki uçurum tarihte hiç bu kadar derinleşmemişti:

  • «Fakir» milyarderler: 590 Amerikalı milyarder, en zengin 400 kişi listesine sığamadı;

  • Giriş bileti: Listeye girmek için servet sınırı en az 4,4 milyar doları aşmalıdır (bu yıl listeye 34 yeni isim eklendi);

  • İlk 20'nin tekeli: ABD'nin en zengin 20 vatandaşı, bu prestijli listedeki toplam sermayenin yarısına (%50) tek başına sahip.

Elon Musk'ın trilyonluk kalesi

«Elon Musk, üst üste beşinci yıl listede birinci sırada yer aldı. SpaceX'in etkileyici halka arzından sonra, Tesla ve SpaceX sahiplerinin net serveti yaklaşık 900 milyar dolar olarak tahmin edildi. Bu, İsviçre'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılasına eşit bir miktar! Newsweek hesaplamalarına göre, Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu ve serveti efsanevi John D. Rockefeller'ınkinin tam iki katı.»

Profesör David Lee Williams, Musk'ın servetinin ABD'nin toplam GSYH'sinin %3'ünü oluşturduğunu belirtiyor; bu, ortalama bir Amerikan ailesinin servetinden 5 milyon kat daha fazladır. Eğer bu trilyon doları nakit banknotlar halinde üst üste dizseydiniz, yüksekliği 1000 kilometreyi aşardı!

İlk 10 milyarder: Kimin ne kadar serveti var?

Sıra

Milyarder

Faaliyet Alanı / Ana Varlıklar

Serveti (milyar dolar)

1

Elon Musk

Tesla, SpaceX, xAI

~900 mlr $ (trilyoner)

2

Jeff Bezos

Amazon, Blue Origin

378 mlr $

3

Larry Page

Google / Alphabet

278 mlr $

4

Michael Dell

Dell Technologies

263 mlr $

5

Sergey Brin

Google / Alphabet

256 mlr $

6

Mark Zuckerberg

Meta

212 mlr $

7

Larry Ellison

Oracle

204 mlr $

8

Jensen Huang

Nvidia

199 mlr $

9

Steve Ballmer

Eski Microsoft yöneticisi

156 mlr $

10

Warren Buffett

Berkshire Hathaway

144 mlr $

«Yeni oligarşi ve demokrasinin çöküşü»: Ekonomistlerin uyarısı

Bu düzeyde bir gücün birkaç kişinin elinde toplanması bilim çevrelerinde büyük endişe yaratıyor:

«ABD'de milyarderler daha önce hiç bu kadar çok paraya ve güce sahip olmamıştı; medya üzerindeki etkileri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bu devasa servet ve nüfuz, açık demokrasiye ciddi bir tehdit oluşturuyor», diye uyarıyor Nobel ödüllü Profesör Paul Krugman.

Bir zamanlar «herkesin eşit fırsata sahip olduğu» söylenen Amerika, artık birkaç süper zenginin hüküm sürdüğü yeni bir oligarşik düzene mi dönüşüyor?

Sizce tek bir insanın elinde İsviçre gibi bir ülkenin bütçesinden bile fazla servet toplanması dünya için tehlikeli değil mi? Milyarderlere yönelik daha sert servet vergileri getirilmeli mi?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve servetin yeni zirvelerini yansıtan bu çarpıcı makaleyi arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

Elon MuskForbes 400TeslaSpaceXEkonomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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