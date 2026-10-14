12 senatör Trump'tan Rusya dizel anlaşmasının iptalini talep etti

ABD siyasi sahnesinde Donald Trump ve Vladimir Putin arasındaki yakıt anlaşmasının ardından ciddi bir muhalefet dalgası başladı. Kongre'nin etkili 12 senatörü — altı Demokrat ve altı Cumhuriyetçi — birleşerek ABD başkanına resmi bir mektup gönderdi ve Rusya dizeli ile ilgili anlaşmadan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

DW tarafından aktarılan bilgilere göre, Senatör Richard Blumenthal öncülüğünde imzalanan bu mektupta, söz konusu anlaşmanın sıradan Amerikalılar için benzin ve yakıt fiyatlarını düşürmeyeceği, aksine Kremlin'e Ukrayna'daki savaşı finanse etmesi için yeni bir gelir kaynağı açacağı açıkça vurgulandı.

«Bu anlaşma iptal edilmeli»: Senatörlerin sert duruşu

Senatörler mektuplarında savaşı durdurma taraftarı olduklarını, ancak bu sürecin saldırganın lehine sonuçlanmaması gerektiğini belirttiler:

Askeri sisteme ek fon: Senatörlere göre, Rusya dizeline yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması, Putin'in savaş makinesinin gelirlerini artıracak ve Ukrayna şehirlerine yeni saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacaktır;

Sert siyasi değerlendirme: «Bu anlaşma rakibimize verilmiş bir hediye ve müttefiklerimize karşı açık bir ihanettir. Derhal iptal edilmelidir», ifadesi başkana gönderilen mektupta yer aldı;

Amerikalı aileler fayda görmeyecek: Belgeyi hazırlayanlar, Rus dizelinin dünya pazarına dönüşünün, enflasyon ve yüksek fiyatlarla mücadele eden ABD halkı için hiçbir somut rahatlama sağlamayacağını bilimsel ve ekonomik gerekçelerle açıkladılar;

Çin ve Rusya'ya karşı kararlı baskı: Senatörler, Trump'ı yumuşama yerine, Rusya ve onu destekleyen ülkelere, özellikle Çin'e karşı, Rusya ve İran'a yönelik yaptırım yasaları kapsamındaki yetkileri kullanarak ekonomik kısıtlamaları daha da artırmaya çağırdı.

Belgeyi kimler imzaladı?

Anlaşmaya karşı çıkanların listesi, iki ana partinin ağır top siyasetçilerini birleştirmesi açısından dikkat çekicidir:

Demokratlar: Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Jack Reed ve Christopher Coons;

Cumhuriyetçiler: Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins, Alan Stewart Armstrong, Lisa Murkowski ve John Cornyn.

Bildirildiğine göre, bu resmi mektubun kopyaları, kararların uygulanmasından doğrudan sorumlu olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent adına da gönderildi.

Trump ve Putin anlaşmasının detayları: Dizel çoktan okyanusta

Donald Trump, 9 Ekim'de Vladimir Putin ile yapılan telefon görüşmesinin ardından bu büyük anlaşmaya varıldığını duyurmuştu:

Teslimat hacmi ve aşamaları: İlk aşamada Rus şirketlerinin 300 bin tondan fazla, Kasım ayında 500 bin ton daha ve ardından 1 milyon tona kadar dizel göndermesi öngörülüyor. Ayrıca gelecekte 3 milyon ton daha teslimat yapılması ihtimali belirtildi;

Yaptırımların durdurulması: ABD Hazine Bakanlığı, Rus dizeli ithalatına ilişkin kısıtlamaları 2027 Nisan ayına kadar durduran özel bir genel lisansı resmen yayınladı;

İlk sevkiyat yola çıktı: Rusya'nın «Vesti» programının haberine göre, 12 Ekim'de yakıtın ilk partisi St. Petersburg limanından ayrılarak ABD'nin doğu kıyılarına doğru yola çıktı.

Kongre'deki iki parti temsilcisinin bu denli oybirliğiyle gösterdiği tepki, Beyaz Saray'ı alınan kararları gözden geçirmeye veya senatörlerle ciddi bir siyasi uzlaşmaya girmeye zorlayabilir.