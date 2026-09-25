Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen tarihi görüşmelerin sonunda, iki süper gücün ilişkilerini yeni bir stratejik aşamaya taşıyacak sansasyonel açıklamalar yapıldı. 24-25 Eylül tarihlerinde resmi devlet ziyareti için ABD'de bulunan ÇHC lideri, Beyaz Saray kürsüsünden yaptığı konuşmada, Trump ile görüşmesinin «samimi ve derin» geçtiğini ve tarafların birçok önemli konuda yeni bir mutabakata vardıklarını duyurdu.

«Bugün Başkan Donald Trump ile açık ve derinlemesine fikir alışverişinde bulundum. Görüşmeler sırasında birçok yeni mutabakata vardık, Çin ile ABD arasındaki yapıcı ve istikrarlı stratejik ilişkilerin içeriğini zenginleştirdik ve gelecekteki ilişkilerimize yeni stratejik yönler kazandırdık», — dedi Xi Jinping. Ayrıca Çin lideri, tarafların yeni bir ortak ticaret anlaşmasına vardığını vurgulayarak, «iş birliği iki taraflı bir yoldur» şeklindeki önemli ilkeyi öne sürdü. Onuruna düzenlenen resmi akşam yemeğinde söz alan ABD Başkanı Donald Trump ise, siyasi sistemler farklı olsa da, ikinci başkanlık dönemi sırasında Washington ve Pekin ilişkilerinin tarihte hiç olmadığı kadar sağlam ve dostane olduğunu ilan etti.

Peki, iki liderin vardığı yeni ticaret anlaşması küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek, farklı siyasi sistemlere sahip devler nasıl ortak bir dil buldu ve Beyaz Saray'daki bu anlaşma dünya piyasalarını nasıl değiştirecek?

«Yeni mutabakat, ticaret anlaşması ve iki taraflı hareket»: Beyaz Saray açıklamalarının 5 ana noktası

Xi Jinping ve Donald Trump görüşmesinin sonuçlarından en önemli resmi tezler:

«Samimi ve derin» görüşmeler: Xi Jinping, görüşmede birçok stratejik alanda yeni bir mutabakata varıldığını doğruladı;

Yeni ortak ticaret anlaşması: Görüşmelerin sonunda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari dengeyi sağlayan yeni bir ticaret anlaşması imzalandı;

«İş birliği iki taraflı bir yoldur»: ÇHC lideri, küresel istikrarın ancak karşılıklı çıkarlar ve birbirine saygı duyulmasıyla sağlanabileceğini belirtti;

Trump'ın itirafı ve «ikinci dönem»: Trump, siyasi görüşler ve sistemler farklı olsa da iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha sağlam olduğunu söyledi;

Dünya piyasaları için stratejik güvence: İki liderin dostane anlaşması, ticaret savaşları ve gümrük vergileriyle ilgili endişeleri resmen sona erdirdi.

ABD ve Çin liderlerinin pozisyonu: Resmi açıklamalar ve stratejik içerik karşılaştırması

Beyaz Saray'daki görüşmelerin sonuçlarına göre iki tarafın öne sürdüğü temel kriterler:

Göstergeler ve kriterler ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping'in pozisyonu ABD Başkanı Donald Trump'ın pozisyonu Diyaloğun genel değerlendirmesi «Samimi, derin ve açık fikir alışverişi» «Hiçbir zaman bu kadar iyi anlaşamamıştık» Elde edilen sonuç Yeni stratejik yönler ve mutabakatlar İki ülke halkları arasındaki sağlam ilişkiler Ekonomi ve ticaret Yeni ticaret anlaşması («İki taraflı yol») ABD çıkarlarına yanıt veren denge Siyasi sistemlerin ilişkisi Karşılıklı saygı ve yapıcı stratejik iş birliği «Farklı sistemler, ancak mutlak sağlam ilişkiler» Tarihi önemi 10 yıl içindeki ilk devlet ziyareti başarısı İkinci başkanlık dönemindeki en sağlam ilişkiler

Jeopolitik ve jeoekonomik uzmanlık: Bu açıklamalar dünya için neden belirleyici öneme sahip?

Uluslararası siyaset bilimciler, Wall Street ve Hong Kong borsası analistlerinin sonuçları:

«Yeni ticaret anlaşması» — resesyon riskini durduran kalkan: Beyaz Saray'da varılan yeni ticaret anlaşması, Trump dönemindeki olası yeni gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamaları riskini minimize ediyor; bu da küresel lojistik zincirleri ve ihracat pazarları için uzun zamandır beklenen rahatlamayı sağlıyor;

«İki taraflı yol» felsefesi: Xi Jinping'in bu sözleri, Washington'un tek taraflı yaptırımlar veya baskı diliyle değil, ancak Pekin'in de ulusal çıkarlarını tanıyarak gerçek sonuca ulaşılabileceğini gösteren sembolik bir uyarıdır; Trump ise bu kuralı kabul ettiğini açıkça gösterdi;

Siyasi sistemler çatışmasının ikinci plana düşmesi: Trump'ın «biz farklı sistemleri temsil ediyoruz ancak buna rağmen anlaştık» demesi, pragmatik jeopolitiğin zaferidir; Washington ve Pekin ideolojik tartışmaları bir kenara bırakıp reel ekonomik çıkarlar üzerinde durdu;

Küresel sorunları çözmenin yeni mimarisi: İki liderin mutabakatı, Ukrayna, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgesindeki krizleri istikrara kavuşturmak için perde arkasında somut anlaşmalara varıldığının bir göstergesidir.

Xi Jinping ve Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ilan edilen bu tarihi mutabakat, insanlığın yeni küresel çatışmalara değil, pragmatik iş birliği dönemine geçtiğinin parlak bir simgesi oldu.

Sizce Donald Trump ve Xi Jinping arasındaki yeni ticaret anlaşması ve açık diyalog dünya ekonomisini ve küresel fiyat istikrarını nasıl etkileyecek? Siyasi sistemleri farklı olan bu iki devin dostane anlaşmasını şahsen nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetinin ana olayına adanmış bu önemli analizi tüm sevdiklerinizle paylaşın!