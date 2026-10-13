20 yıllık kung-fu antrenmanı ustanın avuçlarını 8 santimetreye ulaştırdı

Çinli dövüş sanatları ustası Zhang Longxiang, 20 yılı aşkın süredir antik «Demir Kum Avuç» («Iron Sand Palm») kung-fu tekniği üzerinde çalışıyor. 53 yaşındaki ustanın avuçları, normal bir yetişkin erkeğinkinden çok daha kalın olup sağ avucunun kalınlığı 8 santimetreye ulaşmış durumda. Onun bu sıra dışı elleri, uzun yıllara dayanan antrenmanların ve zorlu hazırlık sürecinin bir sonucudur.

Zhang Longxiang gençliğinden beri kung-fu'ya büyük ilgi duyuyordu. Ancak hayatındaki önemli dönüm noktası 1998 yılında gerçekleşti. O yıl, «Demir Avuç» tekniğiyle uğraşan bir usta ile tanıştı ve bu dövüş sanatını hayatı boyunca öğrenmeye karar verdi. Uzun yıllar süren emek ve düzenli antrenmanlardan sonra Zhang, kendisi de bu antik yöntemin usta bir uygulayıcısı haline geldi.

«Demir Kum Avuç» tekniği nasıl öğrenilir?

«Demir Kum Avuç», Shaolin dövüş sanatlarındaki meşhur fiziksel hazırlık yöntemlerinden biri olarak anılır. Bu yöntemde ağır fiziksel egzersizler, elle çeşitli aşındırıcı malzemelere vurma ve avuçları kademeli olarak sertleştirme gibi teknikler kullanılır. Bu antrenmanlar kemik yoğunluğunu, tendon dayanıklılığını, acıya karşı direnci ve vuruş gücünü artırmayı hedefler.

Ancak yıllar boyunca bu tür egzersizleri yapmak, el derisinin kalınlaşmasına ve nasırların oluşmasına yol açabilir. Bu durum, Zhang'ın avuçlarında ve parmak eklemlerinde açıkça görülmektedir.

Zhang Longxiang, «Demir Avuç» tekniğiyle tanınan kung-fu ustası Yan Xinchuan ile tanıştığında, onun büyük avuçlarına ve dış görünüşündeki özgünlüğe dikkat çekti. O da aynı sonuca ulaşarak başkalarında hayranlık uyandırmayı hayal etti.

Bu sanatı öğrenmek için Zhang yedi yıl boyunca çalıştı, ardından Yan Xinchuan'ın resmi öğrencisi olarak sekiz yıl daha eğitim aldı. Antrenmanlar bazen sıkıcı ve zorlu görünse de her gün düzenli olarak çalışmaya devam etti.

Günde 6000 kez vuruş yapması gerekiyordu

Zhang, bu dövüş sanatında ustalaşmanın kolay olmadığını söylüyor. Her gün kum yerine küçük çelik bilyelerle doldurulmuş bir torbaya avuçlarıyla binlerce kez vuruş yaptı.

«Antrenman yapmak sıkıcı ve acı verici. Torbaya günde 6000 kez vurmam gerekiyordu. Bunun hiçbir sırrı yok: ne kadar çok çalışırsanız, o kadar iyi sonuç alırsınız. Ellerimi çelik bilyelerle dolu torbaya vururken kaç kez yaralandığımı sayamam bile», diyor.

Aynı zamanda Zhang, kung-fu filmlerinde sıkça karşılaşılan bir yanılgıya da açıklık getirdi. Ellerini kaynar kum dolu bir kazana sokma yönteminin bu antrenmanın gerçek bir parçası olmadığını, bazı aksiyon filmlerinde uydurulmuş bir sahne olduğunu belirtti.

Usta, antrenmanlar sırasında avuçlarına geleneksel bitkisel karışımlardan hazırlanan özel bir şarap sürdüğünü söyledi. Bu ilacı ona ustası tavsiye etmişti. Zhang'a göre bu şarap, avuçlarını ciddi yaralanmalardan korumaya ve kalınlaşmalarına yardımcı oldu. Ancak bu etki hakkındaki düşünceler, kendi kişisel deneyimine dayanmaktadır.

Uzun yıllar süren antrenmanlar nasıl bir sonuç verdi?

Zhang Longxiang, birkaç on yıl boyunca günde en az iki-üç saat antrenman yaptı. Zamanla avuçları kalınlaştı; ellerinin sırtında, avuç içlerinde ve parmak eklemlerinde kalın nasırlar oluştu.

Bugün sağ avucunun kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı belirtiliyor. Bu değer, normal bir avuç boyutundan oldukça farklıdır. Kaynaklarda, avuçlarının o kadar kalın olduğu belirtiliyor ki, çoğu insan iki elini birleştirse bile bu kalınlığa ulaşamaz.

Tuğlaları eliyle kırabiliyor

Zhang'ın sıra dışı avuçları sadece dış görünüşle sınırlı kalmıyor. Dövüş sanatı gösterilerine katılarak elleriyle tuğla yığınlarını kırma veya demir çivileri tahta kalaslara çakma gibi performanslar sergiliyor.

Yarışmalardaki sonuçları da dikkat çekici. Zhang Longxiang, 2006'dan 2010'a kadar her yıl düzenlenen ulusal dövüş sanatları yarışmalarında birinci oldu. Böylece beş yıl üst üste başarı kazandı.

Uzun yıllar süren antrenmanlar, sabır ve disiplin sayesinde Zhang Longxiang, «Demir Kum Avuç» tekniğinin en meşhur ustalarından biri olarak kabul ediliyor.