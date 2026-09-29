NVIDIA logolu dorseleri çalan hırsızlar 18 ton kumla baş başa kaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hırsızlar, üzerinde NVIDIA ve PlusAI logoları bulunan iki dorseyi çaldı. Ancak değerli teknolojik ekipmanlar yerine toplam 40 bin pound, yani yaklaşık 18 ton kumla baş başa kaldılar. Bu durum Wired tarafından bildirildi.

Dorselerin, otonom kamyon teknolojisi geliştiren PlusAI şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Şirket, NVIDIA ile iş birliği yaparak sürücüsüz kamyonlar için teknolojiler geliştiriyor.

PlusAI, otonom kamyonları test ederken gerçek yük ağırlığını simüle etmek için dorselere kum dolduruyor. Her bir dorsede yaklaşık 20 bin pound, yani 9 tondan fazla kum bulunuyordu.

Hırsızlar dorselerin kilitlerini kırarak onları başka bir yere götürdü. Daha sonra şirket deposundan yaklaşık 800 metre uzakta bulunan dorseler, polis tarafından bulunarak şirkete iade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis verilerine göre şüpheliler henüz yakalanamadı.

Dorselerdeki NVIDIA logosu hırsızları yanıltmış olabilir. Bazı kaynaklarda hırsızların değerli NVIDIA çiplerini ele geçirmeyi hedeflemiş olabileceği belirtilse de bu durum resmi olarak doğrulanmadı.

Böylece NVIDIA logolu dorseleri çalan hırsızlar, beklenmedik bir şekilde yaklaşık 18 ton kumla baş başa kaldı.