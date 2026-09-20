Güney Kafkasya bölgesindeki jeopolitik ve lojistik dengeyi belirleyen stratejik entrika yeni bir aşamaya taşındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BoonTV portalına verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak yüz yüze görüşmede «Güney Kafkasya Demir Yolu» (YUKJD) imtiyazı konusunu en öncelikli gündem maddesi olarak ele alacağını resmen açıkladı. İki ülke liderinin önceki görüşmeleri ve yakında Moskova'da gerçekleşecek müzakerelerde her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulunması hedefleniyor.

Ancak bu diyalog, Kremlin'in daha önce verdiği sert ve ciddi uyarıların gölgesinde gerçekleşiyor: Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, demir yolu imtiyazının üçüncü bir tarafa satılması veya yeniden düzenlenmesi durumunda Erivan'ı ağır sonuçların — Rus yüklerinin tamamen kaybedilmesi ve «Rusya Demir Yolları» (RJD) ile her türlü iş birliğinin sona ermesi — beklediğini açıkça ifade etmişti. RF Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin'in daveti üzerine Paşinyan'ın Moskova ziyaretinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini, kesin tarihlerin liderlerin çalışma programına göre koordine edildiğini doğruladı.

Peki, Erivan'ın demir yolu imtiyazını değiştirme girişimi ardında hangi siyasi hedefler yatıyor, Moskova kendi kontrolündeki stratejik yolu kaybetmeye razı olacak mı ve bu çatışma bölgesel lojistik haritasını nasıl etkileyecek?

«Uyarı, imtiyaz ve Moskova ziyareti»: Erivan—Moskova ilişkileri kroniği

Ermenistan ile Rusya arasındaki demir yolu tartışmasının temel gelişim aşamaları:

Nikol Paşinyan'ın açık beyanı: Başbakan, BoonTV muhabirine verdiği demeçte demir yolu konusunun en önemli gündem maddesi olduğunu ve Putin ile müzakerelerde karşılıklı kabul edilebilir uzlaşma yollarının aranacağını vurguladı;

Moskova'nın kesin ültimatomu: RF Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, imtiyazın satışının Ermenistan için yıkıcı olacağını, ülkenin Rus yüklerinden ve RJD ile entegrasyondan mahrum kalacağını sert bir dille hatırlattı;

Objektif nedenlerin yokluğu: Rus yetkililer, imtiyazı üçüncü bir tarafa devretmek için hiçbir ekonomik veya lojistik temel olmadığını, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bile Rus demir yolundan yararlandığını belirtiyor;

Dmitriy Peskov'dan resmi onay: Kremlin temsilcisi, Vladimir Putin'in Paşinyan'ı Moskova'ya davet ettiğini ve ziyaretin önümüzdeki günlerde devlet başkanlarının çalışma takvimi netleşince gerçekleşeceğini bildirdi;

Stratejik düğüm: Güney Kafkasya'yı birbirine bağlayan demir yolu ağı sadece ekonomik değil, aynı zamanda büyük bir siyasi nüfuz aracı olmaya devam ediyor.

«Güney Kafkasya Demir Yolu» imtiyazı: Tarafların pozisyonlarının karşılaştırılması

Moskova ile Erivan arasındaki temel çatışma kriterleri:

Parametreler ve yönelimler Rus tarafının pozisyonu (Moskova) Ermenistan tarafının pozisyonu (Erivan) Müzakere düzeyi Vladimir Putin'in daveti, Kremlin'deki görüşme Nikol Paşinyan'ın yaklaşan Moskova ziyareti İmtiyazın kaderi Satış için objektif bir temel yok, sözleşme korunmalı Konunun yeniden gözden geçirilmesi ve karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulunması Oluşturacağı risk Rus yüklerinin durması, RJD ile ilişkilerin kesilmesi Alternatif uluslararası yatırımcıları çekme çabası Lojistik etki AB ve komşular iş birliği yaparken Erivan'ın dışlanması Bölgesel ulaşım koridorları üzerindeki kontrolün yeniden tesisi Resmi gündem Peskov: Liderlerin çalışma programına göre görüşme zamanı belirleniyor Paşinyan: «Bu, müzakerelerdeki en önemli konudur»

Jeopolitik analiz: Uzmanlar Kremlin'deki yaklaşan diyalog hakkında

Uluslararası siyaset ve ulaşım lojistiği uzmanlarının sonuçları:

Stratejik kuşatma riski: Ermenistan demir yollarının Rus imtiyazından çıkması, Erivan'ı kuzey ticaret yollarından tamamen koparabilir — bu, denize kıyısı olmayan bir ülke için büyük bir ekonomik darbedir;

Paşinyan'ın diplomatik manevrası: Ermenistan yönetimi, Batı ile Doğu arasındaki dengeyi korumaya çalışarak ulaşım altyapısını çeşitlendirmek istiyor, ancak Moskova bunu kendi çıkarlarına doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriyor;

Overçuk'un açıklamasının ağırlığı: Rus hükümeti, bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğini ve finansal baskı araçlarını devreye sokmaya hazır olduğunu önceden açıkça belirtti;

Putin ile görüşmenin belirleyici önemi: Moskova'daki müzakereler sadece demir yolunun kaderini değil, aynı zamanda Ermenistan'ın BDT ve Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki gelecekteki yerini de belirleyecek.

Nikol Paşinyan'ın beklenen Moskova ziyareti ve Putin ile diyaloğunun, Güney Kafkasya'daki ulaşım arterlerinin kimin elinde kalacağını belirleyen tarihi bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Sizce Nikol Paşinyan, Vladimir Putin ile müzakerelerde Moskova'nın sert direnişine rağmen demir yolu imtiyazını değiştirmeyi başarabilecek mi, yoksa Ermenistan Rusya'nın taleplerine boyun eğmek zorunda mı kalacak? Bu lojistik çatışma Güney Kafkasya'da yeni bir kriz yaratmayacak mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitikteki bu önemli müzakere analizini tüm yakınlarınızla ve uluslararası konulara ilgi duyanlarla paylaşın!