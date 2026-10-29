Yılan tarafından ısırılan Çinli çiftçi doktorların sözlerinden sonra neden şoka girdi?

Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Zhang'ın başına gelen tuhaf ve bir o kadar da acıklı olay, sadece yerel halkı değil, uluslararası medyayı da hayrete düşürdü. Tarlada çalışan çiftçinin bir yılan tarafından ısırılması ve ardından gelen panik, hayatının geri kalanında engelli kalmasına neden oldu.

Halk arasında dolaşan asılsız efsanelerin ve yanlış inanışların, bazen doğadaki en tehlikeli zehirlerden bile daha hızlı ve daha fazla zarar verebileceği bu olayda açıkça görüldü.

Olayın detayları: Balta, korku ve 80 kilometrelik yolculuk

Çiftçinin hayatındaki bu korkunç gün, tarladaki sıradan günlük işler sırasında başladı:

«Beş adım yılanı» paniği: Zhang odun kırarken onu Çin engereği (kamenistiy shitomordnik) ısırdı. Köy halkı bu yılana «beş adım yılanı» diyor ve ısırılan kişinin sadece beş adım atıp olduğu yerde can vereceğine inanıyor;

Kendini cezalandırma — ani bir karar: Birkaç saniye içinde hayatını kaybedeceğini düşünen çiftçi, zehrin kalbine ulaşmaması için hiç düşünmeden elindeki baltayla ısırılan işaret parmağını kesti;

Tarlada kalan parmak: Zhang, kestiği parmağını tarlada bırakıp elini bezle sıkarak bağladı ve 80 kilometre uzaklıktaki Hangzhou şehrindeki büyük bir kliniğe koştu.

Doktorların şaşkınlığı: Tamamen gereksiz bir önlem

Hangzhou kliniğinin acil servis doktorları hastayı muayene ettikten sonra yaptıkları karşısında şaşkına döndüler ve bu adımın tamamen gereksiz olduğunu belirttiler:

Efsaneler yalan çıktı: Bu yılan türünün zehri vücut için ağır olsa da, insanı birkaç adımda öldürecek kadar ölümcül bir güce sahip değildir;

Zaman yeterliydi: Doktorların açıklamasına göre, ısırılmadan sonraki 5-6 saat içinde uzman bir kuruma gidip özel serum (panzehir) alınırsa, insan sağlığı ve hayatı için hiçbir tehlike kalmaz;

Zehirlenme belirtisi yoktu: Muayene sırasında çiftçide nefes darlığı, şiddetli baş ağrısı veya iç kanama gibi ciddi zehirlenme belirtileri bile tespit edilmedi;

Geri dikilemeyen parmak: Doktorlar çiftçiye gerekli ilaçları vererek onu sağlıklı bir şekilde evine gönderdi. Ancak kesilen parmak tarlada kaldığı ve getirilmediği için onu yerine dikmek mümkün olmadı.

Bu olay, ekstrem durumlarda her türlü paniği bir kenara bırakıp soğukkanlılıkla hareket etmenin ve çeşitli uydurma efsanelere değil, sadece resmi tıp kurallarına güvenmenin gerekliliğini bir kez daha kanıtladı.