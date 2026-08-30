İş yerinde 200 kez çömelmeye zorlanan çalışan ağır yaralandı

Çin'de 29 yaşındaki bir kadın, iş yerindeki hedefleri tutturamadığı için yöneticisi tarafından 200 kez çömelmeye zorlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kadına, hayati tehlike arz edebilen rabdomiyoliz teşhisi konuldu.

Yang isimli kadın, Haziran ayında Çin'in doğusundaki Hangzhou şehrinde bir kredi danışmanlığı şirketinde finansal danışman olarak işe başladı. Aylık maaşı 4500 yuan, yani yaklaşık 490 sterlin civarındaydı.

Aslında bu pozisyon telefonla satış yapmayı gerektiriyordu ve çalışanların her gün 200 arama yapması, bir müşteriyle görüşmesi ve iş birliğine istekli başka bir potansiyel müşteri bulması gerekiyordu.

28 Temmuz'da Yang, belirlenen iki hedefi tutturamadı. Bunun üzerine soyadı Zhang olan yönetici, ceza olarak ona 200 kez çömelme egzersizi yapmasını emretti. Ayrıca her bir tamamlanmamış görev için 50 yuan ceza ödeme seçeneği de sunuldu.

Egzersizi neden seçtiğini açıklayan Yang, "Param yok" dedi.

Yöneticisine kanıt olarak cezayı yerine getirdiğini videoya kaydetti. Yang, 200 çömelmeyi ofis binasının çevresinde birkaç bölüme ayırarak yaptı. Ancak son tekrarlardan sonra bacaklarında şiddetli ağrı hissetti, ayakta durmakta zorlandı ve yürümekte güçlük çekti.

Yang bacaklarında şiddetli ağrı olduğunu söyledi ancak tedavi için yeterli parası olmadığı için hemen doktora başvurmadı.

Daha sonra hastaneye giden kadına rabdomiyoliz teşhisi konuldu. Bu, hasarlı kas dokusunun çok hızlı parçalanması sonucu ortaya çıkan ve bazı durumlarda hayati tehlike oluşturabilen ciddi bir durumdur.

Yang'ın kreatin kinaz seviyesi yaklaşık 160 bin U/L'ye ulaştı. Bu, kasların ciddi şekilde hasar gördüğünü gösteren son derece yüksek bir değerdir. Neyse ki böbrek yetmezliği gelişmedi. Doktorlar ona dinlenmesini ve ağır fiziksel egzersizlerden kaçınmasını tavsiye etti.

Yang, tedavi için yaklaşık 1400 yuan (150 sterlin) harcadı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışmaya devam edemediği için şirketten ayrıldı.

Şirketten tedavi ve ulaşım masraflarının karşılanmasını, ayrıca 15 bin yuan (yaklaşık 1640 sterlin) tazminat ödenmesini talep etti.

Ancak yönetici Zhang taleplerini reddetti. Bununla birlikte, çalışanlara fiziksel ceza vermenin iş kanununa aykırı olduğunu bildiğini itiraf etti.

Zhang, "Bunun iş kanununu ihlal ettiğini ben de biliyorum" dedi. Satış şirketlerinin para kazanmak için çalışanlara baskı yapması gerektiğini savundu.

Yang, bu olayla ilgili olarak iş müfettişliğine başvurdu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.