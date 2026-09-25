Çölün kalbinde beklenmedik karşılaşma: Fas'ta nadir bir kum kedisi yavrusu görüntülendi

Fas çöllerinde nadir bir kum kedisi yavrusu görüntülendi. Küçük yavrunun doğal yaşam alanında dikkatlice etrafı gözlemledikten sonra bölgede hareket ettiği anları gösteren video, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Videoda kum kedisi yavrusunun çöl koşullarında oldukça temkinli davrandığı görülüyor. Açık renkli tüyleri ve büyük kulakları, çöl ortamına ne kadar uyum sağladığını açıkça ortaya koyuyor.

Kum kedisini vahşi doğada görmek hiç kolay değildir. Bu nedenle doğal ortamındaki görüntüleri özel bir ilgiyle karşılanıyor.

Kum kedileri ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun kurak, çöl bölgelerinde yaşarlar. Zorlu doğal koşullara uyum sağlamış yaban kedisi türleri arasında yer alırlar. Fas'ta kaydedilen görüntülerde yavru kedi önce etrafı dikkatlice inceliyor, ardından bölgede ilerlemeye başlıyor. Doğal ortamındaki bu davranışları sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini kazandı.