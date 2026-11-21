ABD'li Chandler Crews'un hayat hikayesi sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu. Doğuştan gelen genetik bir hastalık nedeniyle kısa boylu dünyaya gelmişti. Ancak birkaç karmaşık cerrahi operasyondan sonra boyunu önemli ölçüde uzatmayı başardı.

Chandler, kemik gelişimini etkileyen akondroplazi ile doğdu. Bu genetik durum boy uzamasını kısıtlar ve kol ile bacakların nispeten kısa gelişmesine neden olur.

Ameliyatlardan önce boyu yaklaşık 106 santimetreydi. Daha sonra uzuvlarını uzatmak için birkaç operasyon geçirdi. Sonuç olarak bacakları yaklaşık 60 santimetre, kolları ise 10 santimetre uzatıldı.

Bu tür cerrahi işlemlerde kemik kesilir ve özel bir cihaz yardımıyla iki parça yavaş yavaş birbirinden uzaklaştırılır. Arada oluşan boşlukta yeni kemik dokusu oluşur ve kemik uzunluğu kademeli olarak artar.

Ancak bu süreç kolay değildir. Uzun süren rehabilitasyon, şiddetli ağrı, enfeksiyon riski ve kas-eklem komplikasyonları ortaya çıkabilir. Bu nedenle hasta sürekli tıbbi gözetim ve bakıma ihtiyaç duyar.

Chandler Crews'un hikayesi, modern tıbbın imkanlarını göstermesinin yanı sıra, bu tür değişimlerin arkasında ne kadar karmaşık ve zorlu bir süreç olduğunu da gözler önüne seriyor.

Uzmanlar ise kemik uzatma ameliyatının her hastanın durumuna göre değerlendirilmesi, sadece derinlemesine inceleme ve kapsamlı bir tedavi planı temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.