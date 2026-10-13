Fransa Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nda yasa dışı petrol ürünleri taşıdığı ve sahte bayrakla seyrettiği şüphesiyle DF Peak adlı petrol tankerine el koydu. Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendi X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından duyurdu.

Fransa lideri, askerlerin helikopter yardımıyla doğrudan gemiye indirme yaptığı anların videosunu paylaşarak, Paris'in dünya genelinde "gölge filoya" karşı kararlı bir mücadele yürüteceğini vurguladı.

Okyanustaki operasyon ve tankerdeki durumun detayları

Fransız ordusunun gerçekleştirdiği operasyon Réunion Adası yakınlarında meydana geldi:

Operasyon bölgesi: Tanker, Réunion Adası'nın 450 deniz mili güneyinde durduruldu;

Macron'un tutumu: Fransa Cumhurbaşkanı, bu operasyonun "uluslararası deniz hukuku normlarına tamamen uygun" şekilde gerçekleştirildiğini belirtti;

Belgeler sahte çıktı: Le Monde gazetesinin haberine göre, gemide yapılan ilk incelemeler bayrakla ilgili şüpheleri doğruladı. Soruşturma dosyası Saint-Denis savcılığına devredildi;

Mürettebat gözetim altında: Petrol tankeri, detaylı incelemeler için Réunion kıyılarına getirildi. Gemide bulunan ve farklı ülke vatandaşı olan 21 mürettebat Fransız askerlerinin sıkı gözetimi altında tutuluyor.

Uluslararası tepkiler: "Korsanlık" suçlaması

Paris'in açık denizlerde yabancı gemilere el koyma hamleleri diplomatik gerilime yol açıyor:

Hedefteki "gölge filo": Fransa ve Batılı ülkeler, yaptırımları aşarak petrol taşıyan gizli gemi ağlarını kontrol altına almaya çalışıyor;

Moskova'nın sert tepkisi: Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artyom Studennikov, Fransa'yı tankerleri keyfi olarak alıkoymakla ve uluslararası arenada deniz korsanlığı ve yağmacılık yapmakla suçlamıştı.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki bu güç kullanma operasyonu, uluslararası deniz ticaret yollarındaki güvenliğin ve büyük jeopolitik rekabetin daha da tırmanmasına yol açabilir.