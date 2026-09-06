Hürmüz ve Umman Körfezi'nde Savaş: ABD, 4 Füze ile İran Tankerini Batırdı

·0·Dünya
Hürmüz ve Umman Körfezi'nde Savaş: ABD, 4 Füze ile İran Tankerini Batırdı

Orta Doğu'daki jeopolitik durum en tehlikeli ve yıkıcı noktaya ulaştı; ABD ile İran arasındaki uzun yıllara dayanan vekil çatışmalar, açık ve doğrudan bir deniz savaşı evresine geçti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran'a ait «M/T Kylo» adlı dev petrol tankerini füze saldırılarıyla denizin dibine gömdüğünü resmen duyurdu. Buna karşılık İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (KSIR), ABD uçak gemisi ve muhribine balistik füzeler yağdırarak Hürmüz Boğazı'ndaki Amerika bağlantılı gemilere ağır darbeler indirdi. Pentagon şefi Pete Hegset ise Tahran'a sert bir uyarı göndererek tüm İran tankerlerini batırmakla tehdit etti.

«M/T Kylo» tankerinin batışı: 4 füze saldırısı ve CENTCOM'un alaycı tavrı

ABD askeri güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun detayları ve video görüntüleri uluslararası medyada geniş yer buldu:

  • Gemi gövdesine 4 isabetli vuruş: Video görüntülerinden en az dört seyir füzesinin «M/T Kylo»nun gövdesine isabet ettiği görülüyor. Art arda yaşanan patlamaların ardından gemide büyük bir yangın çıktı, tanker yan yattı ve birkaç dakika içinde Umman Körfezi'nin dibine battı;

  • CENTCOM'dan alaycı açıklama: ABD Merkez Komutanlığı yaptığı resmi açıklamada, «Amerikalı askeri personelin hassasiyeti ve yüksek profesyonelliği sayesinde, bugün Umman Körfezi'nde 'Kylo' tankeri battı ve deniz dibindeki İran donanmasının saflarına katıldı» ifadelerini kullandı;

  • Üç tanker hedef alındı: CENTCOM verilerine göre ABD güçleri; Hark Adası, Jask bölgesi ve Umman Körfezi'nde bulunan KSIR'a ait üç tankeri füzelerle hedef aldı.

İran'ın sert cevabı: Balistik füzeler, deniz dronu ve 6 ticaret gemisi

Tahran, Amerikan saldırılarını karşılıksız bırakmadı ve tüm Basra Körfezi genelinde geniş çaplı karşı saldırılar başlattı:

  • Uçak gemisi ve muhribe balistik saldırılar: Reuters haber ajansına göre KSIR, ABD'nin bölgedeki uçak gemisine ve güdümlü füze muhribine balistik füzelerle saldırı düzenledi (Pentagon, gemilerde ciddi bir hasar olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi);

  • 6 gemi ateş altında kaldı: İran ordusu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde ABD çıkarlarıyla bağlantılı 6 ticari gemiye, aralarında üç büyük petrol tankerinin de bulunduğu bir dizi saldırı gerçekleştirdi;

  • ABD deniz dronu imha edildi: İran'ın Press TV kanalının haberine göre, KSIR birimleri Hürmüz Boğazı'nın özel korunan sularına girmeye çalışan ABD Donanması'na ait insansız bir su üstü aracını (deniz dronunu) tespit ederek başarıyla imha etti.

Pentagon şefinden son uyarı: «Tüm tankerlerinizi yok edeceğiz»

ABD Savunma Bakanı Pete Hegset, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından Tahran'a açık bir ültimatom verdi:

  • «Filomuza ateş açmayın»: Hegset, «Her şey çok basit: Eğer İran ABD gemilerine ateş açarsa, biz de onların tüm petrol tankerlerini yok eder ve batırırız. Yapmaları gereken tek şey ABD filosuna ateş açmamaktır» dedi;

  • Savunmasız kalan İran filosu: Savunma Bakanı, İran petrol tankerlerinin savunma sistemine sahip olmadığını ve tamamen savunmasız olduğunu vurgulayarak, ABD savaş uçaklarının, gemilerinin ve denizaltılarının hepsini anında yok etme kapasitesine sahip olduğunu ekledi;

  • Küresel enerji riski: Dünya petrol ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketliliğin tırmanması, küresel yakıt piyasasında fiyatların hızla yükselmesine ve dünya ekonomisinde yeni bir kriz dalgasının başlamasına neden olma riski taşıyor.

Sizce ABD ile İran arasındaki bu deniz çatışması geniş çaplı bir savaşa dönüşür mü? Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim dünya petrol piyasasını ve yakıt fiyatlarını ne kadar etkiler? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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