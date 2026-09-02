Avrupa'da yeni enerji şoku: Yamal gazının büyük akışı Asya'ya yöneldi

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) hacmi bu yılın en düşük seviyesine geriledi. «Yamal LNG» projesinden çıkan ana hacim, Kuzey Deniz Rotası üzerinden doğrudan Asya pazarına — Çin ve Güney Kore'ye yönlendiriliyor. Şu anda Çinli şirketler Rus gazını Avrupa'ya yeniden satmayı durdurdu; bunun ardından «eski kıta»da gaz fiyatları keskin bir şekilde yükselerek 1.000 metreküp için 1.000 dolarlık psikolojik sınıra yaklaşıyor.

Ağustos ayında keskin düşüş: Arz 3 kat azaldı

Gemilerin uluslararası hareketini izleyen AIS sistemi verilerine göre, Ağustos ayında Avrupa terminallerine sadece 8 adet «Yamal LNG» tankeri giriş yaptı. Teslim edilen gaz hacmi 800 milyon metreküpten bile az oldu ve bu, 2026 yılı için mutlak bir anti-rekor olarak kabul ediliyor:

Temmuz ayına kadar olan durum: Yaz ortasına kadar Yamal'da üretilen gazın neredeyse yüzde 100'ü Avrupa'ya akıyordu. Teslimat göstergesi ayda 24 parti, yani 2,2 milyar metreküpten fazla hacim oluşturuyordu;

Ağustos ayındaki dağılım: Rusya'dan Avrupa'ya teslim edilen toplam hacmin yarısı Fransa'ya, ikişer tanker ise Hollanda ve İspanya terminallerine gitti.

Kuzey Deniz Rotası ve Çin pazarı: Tankerler neden rotasını değiştirdi?

Yaz mevsiminde Arktik buzullarının erimesi, Kuzey Deniz Rotası boyunca navigasyonun zirve yapmasına olanak tanıyor. Bu rota, Rusya'dan Asya pazarlarına çıkışın en kısa ve hızlı yolu olarak kabul ediliyor:

Asya seferinde 15 tanker: «Yamal LNG» filosuna ait 15 büyük gaz taşıyıcı gemi (11'i buz sınıfı tanker dahil) tamamen Asya rotasına seferber edildi. 2 Eylül itibarıyla, en az 4 gaz taşıyıcı gemi Kuzey Deniz Rotası boyunca hareket ediyor, 5 tanesi ise Çin kıyılarına ulaştı;

Çin'de talep arttı: Çin iç pazarında gaz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, yerel tüccarlar Yamal LNG'sini Avrupa'ya yeniden ihraç etme uygulamasını tamamen durdurarak yakıtı kendi ihtiyaçları için tutuyor.

Avrupa'da fiyat patlaması: 1.000 dolarlık risk ve boğazlardaki belirsizlik

Arzdaki keskin düşüş, Avrupa borsalarındaki durumu rayından çıkardı. Son günlerde Avrupa merkezlerindeki gaz fiyatı, Asya pazarı göstergelerini bile aşarak 1.000 metreküp için 870 doların üzerine çıktı. Analistler fiyatın yakında 1.000 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor.

Durumu karmaşıklaştıran ana faktörler:

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz: Orta Doğu'dan Hürmüz Boğazı üzerinden LNG teslimatının yeniden başlamasına dair umutlar boşa çıkıyor. Bu durum, kış mevsimi öncesinde Avrupa yer altı depolarını doldurma planlarını riske atıyor;

Uzun vadeli sözleşmelerin kontrolü: Yamal gazının ana kısmı Çin, Fransa, Almanya ve İspanya şirketleri ile imzalanan uzun vadeli sözleşmeler temelinde satılıyor. Gaz akışının tam olarak hangi bölgeye yönlendirileceğine, piyasa konjonktürüne bağlı olarak şirketlerin kendileri karar veriyor;

Avrupa Komisyonu'nun geri adımı: AB, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'nın sıvılaştırılmış gazına tam bir yasak (ambargo) getirmeyi planlıyordu. Ancak birlik yönetimi, şirketlerine sözleşmeleri kapatmaları ve yakıtı üçüncü ülkelere yeniden satmaları için ambargo yürürlüğe girdikten sonra yarım yıllık ek bir imtiyaz süresi tanımak zorunda kaldı.

Kış mevsimi yaklaştıkça lojistik zincirlerinin Asya lehine değişmesi ve küresel alternatif arzın sınırlı olması, Avrupa enerji piyasasında yeni bir keskin krizin başladığının habercisi.

Sizce Avrupa Birliği, yaklaşan kışta gaz fiyatlarının 1.000 doları aşmasına karşı ne tür önlemler alabilir: daha sıkı tasarrufa mı geçilecek yoksa yaptırım kısıtlamalarını gevşetmek zorunda mı kalacaklar? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın!