Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle önemli anlaşmalara vardı

·30·Dünya
Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle önemli anlaşmalara vardı

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva 15 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin üst düzey yetkilileri — Türkiye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında iki kardeş devlet arasındaki dostane ve çok taraflı ortaklık ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi konuları odak noktasındaydı.

Sağlam temel: Ortak tarih, dil ve kültür

Saida Mirziyoyeva, görüşmenin detaylarını ve izlenimlerini kendi resmi sosyal medya hesabında paylaştı:

  • Manevi yakınlık: «Özbekistan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan ortak bir tarih, dil, kültür ve gelenek yakınlığı var;

  • Stratejik iş birliği: Çok yönlü ilişkilerimiz, işte bu sağlam temel üzerinde tutarlı ve hızlı bir şekilde gelişmektedir», — diye vurguladı Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı.

Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle önemli anlaşmalara vardı

Yeni projeler ve pratik adımlar konusunda mutabakat

Taraflar, stratejik seviyeye yükselen iş birliğini sadece korumaya değil, aynı zamanda yeni alanlarla zenginleştirmeye özel bir vurgu yaptı:

  • Pratik eylem planı: Diyalog sırasında ikili ilişkileri daha da genişletmeye yönelik bir sonraki pratik ve sistematik adımlar detaylı bir şekilde ele alındı;

  • Karşılıklı yarar sağlayan girişimler: Her iki devletin ve halkın çıkarlarına eşit derecede hizmet eden yeni girişimlerin birlikte ve aşamalı olarak hayata geçirilmesi sürecinin tutarlı bir şekilde devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle önemli anlaşmalara vardı

Bu üst düzey diyalog, Özbekistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin somut sonuçlarla güçlendirilmesine hizmet edecektir.

Saida MirziyoyevaTürkiye CumhurbaşkanlığıHasan DoğanÖzbekistanDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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