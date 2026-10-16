Saida Mirziyoyeva Türkiye'nin ünlü Baykar şirketinin tesislerini ziyaret etti

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva 15 Ekim günü Türkiye'nin savunma sanayii ve drone teknolojileri alanında dünyaca ünlü Baykar şirketinin tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında modern savunma sanayii ürünleri, robotik sistemler ve yüksek hassasiyetli teknolojik projeler incelendi.

İleri projeler ve uzun yıllara dayanan bilimsel deneyim

Saida Mirziyoyeva, ziyaret izlenimlerini ve Baykar merkezindeki inovasyon potansiyelini resmi sosyal medya hesabından paylaştı:

İnovasyonlarla tanışma: Türkiye'nin Baykar şirketinin tesislerini ziyaret ederek, yüksek teknolojiler, özellikle savunma sanayii alanındaki ileri projeleri hakkında bilgi edindim;

Başarının faktörü: Bu tür başarıların temelinde uzun yıllara dayanan bilimsel araştırmalar, yetenekli mühendislerin emeği ve ulusal teknolojileri geliştirmek için yapılan yatırımlar yatmaktadır”, diye vurguladı Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı.

Türkiye'nin deneyimi Özbekistan için önemli bir pratik değer taşıyor

Görüşme sırasında ikili teknolojik iş birliğini kurma konusuna özel önem verildi:

Ulusal teknolojilerin geliştirilmesi: Saida Mirziyoyeva, Türkiye'nin ileri savunma ve mühendislik ağını kurmadaki başarılarının Özbekistan için de güncel ve pratik bir deneyim teşkil ettiğini belirtti;

Ortak projelerin geleceği: Uzmanlarımız arasında deneyim paylaşımı ve teknolojik projelerin ortaklaşa hayata geçirilmesi için büyük fırsatlar olduğunu görüyorum”, diye yazdı.

Bu ziyaret, Özbekistan ile Türkiye arasında sadece ticari-ekonomik ve kültürel ilişkilerde değil, aynı zamanda yüksek teknoloji, bilim ve savunma sanayii alanlarında da yeni ve umut verici projelerin önünü açabilir.