72 generalın itirazı: ABD'de tartışmalı idam cezasının canlı yayını durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump Fort Hood askeri üssünde kanlı bir katliam gerçekleştiren eski ordu binbaşısı Nidal Hasanhakkındaki idam cezasını canlı yayında gösterme planını iptal etti. İnfaz süreci kamuoyuna yayınlanmayacak, ancak verilen idam cezası geçerliliğini koruyor; Hasan'ın 3 Aralık günü idam edilmesi planlanıyor.

Bu konu, son günlerde ABD askeri çevrelerinde ve kamuoyunda sert tartışmalara yol açmıştı.

Trump'ın açıklaması: «Adalet yerini bulmalı»

Başkan, kendi Truth Social ağındaki resmi sayfasında canlı yayının neden durdurulduğuna değindi:

Başkanın açıklaması: «Bence infazın yayınlanması, Amerika'nın Hasan gibi teröristlere ve alçaklara nasıl muamele ettiğini dünyaya gösteren güçlü bir örnek olabilirdi, ancak pek çok çok iyi insan onun ölümünü izlememeyi tercih ediyor» diye yazdı Trump;

Kurbanların aileleri için izin: Devlet başkanı, kurbanların yakınlarının kendi istekleri doğrultusunda infaz sürecinde şahsen bulunabileceklerini ekledi. «Adaletin yerini bulduğuna tanıklık etmeye tamamen hakları var!» diye vurguladı.

2009'daki kanlı katliam: Fort Hood faciasının tarihi

Nidal Hasan davası, ABD askeri üsleri tarihindeki en korkunç suçlardan biri olarak kabul ediliyor:

Kurbanlar ve yaralılar: 2009 yılının Kasım ayında eski binbaşı, Teksas'taki Fort Hood üssünde bulunan tıp merkezinde silah arkadaşlarının üzerine aniden ateş açtı. Sonuç olarak 13 askeri personel hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ağır yaralandı;

Mahkeme kararı: Hasan, dava sürecinde avukatlık hizmetlerini açıkça reddederek eylemlerini Afganistan'daki Müslümanları ve Taliban'ı koruma amacı ile açıkladı. 2013 yılında özel bir askeri mahkeme onu en ağır ceza olan idam cezasına çarptırdı.

72 general ve amiralin açık itirazı

İnfaz sürecini tüm dünyaya canlı yayınlama fikri, Pentagon'un emekli üst düzey yetkilileri tarafından sert bir tepkiyle karşılanmıştı:

Açık mektup: Emekli 72 Amerikalı general, amiral ve üst düzey asker açık bir mektup yayınlayarak halka açık televizyonda infaz yapılmasını kınadı;

Temel endişe: Askeri uzmanlar, infazın kamuoyuna gösterilmesinin «insan onurunu zedeleyebileceği ve silahlı kuvvetlerin şerefine ciddi leke sürebileceği», ayrıca azılı bir katil ve teröristi radikal grupların gözünde bir «şehit» figürüne dönüştürebileceği konusunda uyardı.

Trump'ın son kararı kamuoyundaki sert tepkiyi azaltmış olsa da, Hasan hakkındaki 13 yıllık cezanın infazının 3 Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.