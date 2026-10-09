ABD'de 13 askeri öldüren eski binbaşının infazı canlı yayınlanacak

2009 yılında ABD'nin Fort Hood askeri üssünde 13 Amerikan askerini öldüren ve 32 kişiyi yaralayan Nidal Malik Hasan'ın infazının canlı yayınlanacağı açıklandı. Bu bilgi Reuters haber ajansı tarafından duyuruldu.

Nidal Hasan, ABD ordusunda eski bir binbaşı ve psikiyatrist olup, ağır suçu Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde işlemiştir. Pentagon temsilcisinin açıklamasına göre, infaz 3 Aralık günü bizzat bu askeri üs bölgesinde gerçekleştirilecek. Hasan, 1945'ten bu yana ABD ordusu tarafından kurşuna dizilerek idam edilecek ilk mahkum olacak.

56 yaşındaki Hasan'ın kurşuna dizilmesi teklifi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegset tarafından sunuldu. Ülke başkanı Donald Trump da bu girişimi destekledi. Hasan, 13 kişiyi kasten öldürmek ve 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Trajik olay 5 Kasım 2009 tarihinde meydana geldi. O sırada askeri personel tıbbi muayene ve aşı için sıra bekliyordu. Silahlı saldırı, askeri üs içindeki tıbbi binada gerçekleşti ve birçok insanın hayatına mal oldu.

Hasan, eylemlerini Afganistan'da daha fazla insanın ölmesini önleme isteğiyle gerekçelendirdi. Ancak 13 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına yol açan bu saldırı, ABD askeri üssünde çatışmalarla bağlantılı olmayan en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de askerler için idam cezası nasıl uygulanıyor?

ABD'de askeri suçlar için idam cezasının uygulanmasına ilişkin özel bir yasal prosedür bulunmaktadır. ABD Silahlı Kuvvetleri Temyiz Mahkemesi, 1983 yılında askeri mahkemelerde idam cezasını anayasaya aykırı bulmuştu. Ancak bir yıl sonra, dönemin başkanı Ronald Reagan'ın emriyle idam cezası yeniden yürürlüğe girdi.

Askeri suçlar için verilen idam cezası, sivil mahkemelerdeki infazlardan yasal prosedür açısından farklılık gösterir. ABD'de idam cezası esasen eyalet düzeyinde uygulanır. Şu anda ülkenin 27 eyaletinde bu ceza türü yasal olarak korunmaktadır.

Nidal Hasan davası ise ABD'de askeri suçlar için idam cezasının uygulanması konusunu yeniden gündeme getiren durumlardan biri olarak kabul edilmektedir.