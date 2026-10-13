Veliaht Prens Muhammed bin Selman neden gizli bir rejime geçti?

Suudi Arabistan'ın fiili lideri, veliaht prens ve başbakan Muhammed bin Selman el-Suud Husi tehdidi nedeniyle yer altı sığınaklarıyla donatılmış, çok sıkı korunan konutlar arasında hareket etme rejimine geçti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, güvenliğini sağlamak için özel olarak seçilmiş elit bir güvenlik birimi görevlendirildi.

Bin Selman halk arasında en son 6 Ekim'de ulusal kan bağışı kampanyasına katıldığında görüldü. Uygulanan olağanüstü güvenlik önlemleri, Yemenli Husilerin (Ensarullah) krallık topraklarına yönelik füze ve drone saldırılarının keskin bir şekilde artmasıyla bağlantılı.

Kızıldeniz'deki çatışmalar ve Suudi havalimanlarına yönelik art arda saldırılar

Eylül 2026'da yeni bir güçle alevlenen çatışma, bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor:

Stratejik boğaz üzerinde kontrol: Husiler Yemen'in batı kıyılarında saldırı başlatarak Muha limanını, Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ve Dubab şehrini ele geçirdi. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti genel seferberlik ilan etti ve 4 Ekim'den itibaren karşı askeri operasyon başlattı;

Suudi Arabistan'ın müdahale planları: Riyad, askeri operasyonlara doğrudan katılma senaryolarını değerlendiriyor; bu, Babülmendep çevresinde noktasal hava saldırılarını veya 100 binden fazla Yemenli askerin Suudi hava desteğiyle desteklendiği geniş çaplı bir kara harekatını içerebilir;

Gökyüzü 'askeri bölge' ilan edildi: Husiler, Suudi Arabistan hava sahasını (Mekke ve Medine hariç) askeri operasyon bölgesi olarak belirleyerek krallık havalimanlarını açık hedef haline getirdi;

Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırıların trajedisi: 6 Ekim: Riyad'daki uluslararası havalimanı, Cidde'deki Saudi Aramco tesisi ve ülkenin güneyindeki bir havalimanı hedef alındı; 8 Ekim: Başkentteki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen ikinci saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı; 11 Ekim: Havalimanına yapılan bir diğer büyük saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti (kurbanlar arasında Suudi, ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin, Bangladeş ve Sudan vatandaşları var), ayrıca 309 kişi yaralandı .



Jeopolitik çıkmaz: 'Riyad için kolay bir seçenek kalmadı'

Bölgesel analistler, Muhammed bin Selman'ın çok zor bir kararla karşı karşıya olduğunu belirtiyor:

Asimetrik savaş tuzağı: Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü analistlerine göre, herhangi bir geniş çaplı askeri misilleme, krallığı daha derin bir çatışmanın içine çekecektir; Husiler bu savaşta stratejik tesislere ağır ve sembolik zararlar verebileceklerini kanıtladılar;

Ekonomi ve yatırımlara yönelik risk: Büyük havacılık merkezlerinin ve petrol altyapısının düzenli olarak hedef alınması, Suudi Arabistan'ın küresel ekonomik reformlarını ve iddialı projelerini doğrudan tehlikeye atıyor.

Suudi yönetiminin güvenliği ve Kızıldeniz çevresindeki durum, askeri çatışmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.