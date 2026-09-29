Küresel enerji piyasasında uzun zamandır beklenen istikrar gözlemleniyor: Suudi Arabistan Husilerin saldırısı sonucu ciddi şekilde hasar gören stratejik «Doğu-Batı» petrol boru hattının faaliyetlerini tamamen onararak ham petrol ihracatına yeniden başladı. Bloomberg ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, krallığın ulusal petrol devi Saudi Aramco, petrolü yurt dışına sevk etmek için sistemi resmen devreye aldı.

Toplam uzunluğu 1,2 bin kilometre olan bu boru hattı, Doğu Bölgesi'ndeki sahalardan çıkarılan kara altını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor ve günlük 7 milyon varile kadar kapasiteye sahip. Eylül ayı başında gerçekleştirilen saldırının ardından Suudi mühendisler, rekor sürede hasarlı üç pompa istasyonunu devre dışı bırakan alternatif hatlar kurarak lojistiği onarmayı başardı. Arzın durduğu dönemde dünya piyasalarında 109 dolara kadar fırlayan petrol fiyatı, boru hattının devreye girdiği duyurulunca hemen 95 dolara geriledi.

«1200 km ana hat, günlük 7 milyon varil ve 95 dolarlık fiyat»: Enerji toparlanmasının 5 temel noktası

«Doğu-Batı» boru hattının yeniden faaliyete geçmesi ve dünya piyasasının tepkisiyle ilgili en önemli resmi veriler:

«Doğu-Batı» boru hattı tamamen yeniden faaliyette: Husilerin saldırısıyla hasar gören stratejik petrol ağı onarıldı ve yurt dışına sevkiyat başladı;

Saudi Aramco ihracatı yeniden canlandırdı: Ulusal petrol şirketi, Yanbu limanı üzerinden uluslararası tankerlere petrol yüklemeye tam kapasiteyle devam ediyor;

Günlük 7 milyon varil kapasite: 1200 kilometrelik devasa ana hat, Suudi petrolünün büyük kısmını Kızıldeniz'e taşıyan ana yol olarak kabul ediliyor;

3 pompa istasyonu baypas edildi: Suudi mühendisler, hasarlı istasyonların çevresinde hızla yeni baypas boru hatları inşa etti;

Petrol fiyatı 14 dolar ucuzladı: Arz kesintisi sırasında 109 dolara yükselen bir varil petrol fiyatı, boru hattının onarılmasıyla 95 dolara düştü.

«Doğu-Batı» petrol boru hattının teknik ve piyasa parametreleri sınıflandırması

Stratejik boru hattı göstergeleri ve dünya piyasasındaki yerine dair analitik tablo:

Gösterge ve analiz kriterleri Resmi teknik göstergeler Piyasa ve jeopolitik önemi Boru hattı uzunluğu ve güzergahı 1.200 km (Doğu Bölgesi — Yanbu Limanı) Basra Körfezi'ndeki tehlikeli boğazları devre dışı bırakan alternatif yol Günlük taşıma kapasitesi Günlük 7 milyon varile kadar petrol Küresel günlük petrol tüketiminin önemli bir kısmını oluşturuyor Altyapıya yapılan saldırı Eylül başında 3 pompa istasyonu hedef alındı Askeri saldırılara karşı alternatif çözüm başarıları Onarım yöntemi ve hızı Hasarlı noktaları devre dışı bırakan ağ Rekor sürede arzın yeniden sağlanması Dünyada petrol fiyat değişimi 109 dolardan 95 dolara düştü (-14 $) Küresel enerji piyasasındaki fiyat paniği ve enflasyon azaldı Yönetici ulusal operatör Saudi Aramco devlet şirketi Dünyanın en büyük tedarikçisi olarak istikrar garantisi

Enerji ve jeopolitik uzmanlığı: Bu olay dünya ekonomisini neden kurtardı?

Uluslararası enerji analistleri, petrol tüccarları ve jeopolitik uzmanlarının sonuçları:

«Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakma güvenliği»: 1200 kilometrelik bu boru hattı sadece bir mühendislik yapısı değil; o, Suudi Arabistan için Orta Doğu'daki çatışmalar ve İran etkisinin güçlü olduğu Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmadan, petrolü doğrudan Kızıldeniz üzerinden Avrupa ve Asya'ya çıkarmanın tek karasal kurtuluş yoludur;

«Saudi Aramco hızı ve fiyat dengesi»: 3 ana pompa istasyonunun devre dışı kalmasına rağmen, şirketin hızla baypas hatları döşemesi, Suudi mühendislik sisteminin yüksek kriz direncinin kanıtıdır; fiyatların hemen 14 dolar düşmesi, Riyad'ın dünya piyasasındaki dengeyi koruyan ana «regülatör» olduğunu bir kez daha gösterdi;

Küresel kırılganlık ve koruma meselesi: Eylül ayındaki Husi saldırısı, dünya petrol arz zincirinin ne kadar hassas olduğunu gösterdi; tek bir boru hattının kısa süreli durması bile fiyatları 109 dolara çıkararak tüm dünyada yakıt ve ürün enflasyonunu hızlandırdı; bu durum, uluslararası koalisyonların Orta Doğu lojistik arterlerini hava saldırılarına karşı koruma önlemlerini daha da güçlendirmesini gerektiriyor.

Sizce, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatını tamamen onarması dünya piyasasında fiyatların daha da düşmesine yol açacak mı, yoksa Orta Doğu'daki genel askeri-siyasi gerilim fiyatları tekrar 100 doların üzerine çıkarabilir mi? Bu enerji istikrarının ulusal ve bölgesel piyasalara nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel ekonominin en önemli arterine adanmış bu analizi sevdiklerinizle paylaşın!