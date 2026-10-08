Arap Koalisyonu Yemen'deki Husilerin 82 askeri noktasına ağır darbe indirdi

·4·Dünya
Arap Koalisyonu Yemen'deki Husilerin 82 askeri noktasına ağır darbe indirdi

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'in kuzeyinde iktidarı elinde tutan "Ensarullah" (Husiler) hareketinin mevzilerine karşı geniş çaplı bir askeri operasyon düzenledi. Koalisyon komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, isyancıların toplam 82 stratejik askeri noktasına havadan hassas vuruşlar gerçekleştirildi.

Bu ağır askeri operasyon, Suudi Arabistan'ın iki büyük sivil havalimanına yönelik kanlı füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi.

Havalimanlarına saldırı: Siviller arasında can kayıpları var

Askeri misilleme, krallığın sivil havacılık altyapısının hedef alınması nedeniyle gerçekleşti:

  • İki havalimanına saldırı: Husiler, Suudi Arabistan başkenti Riyad ve güneydeki Abha şehrinde bulunan uluslararası havalimanlarına füze saldırıları düzenledi;

  • Ölü ve yaralılar: Krallık Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, saldırılar sonucunda 3 yabancı ülke vatandaşı hayatını kaybetti, ayrıca 36 kişi çeşitli derecelerde yaralandı;

  • Kararlı duruş: Koalisyon temsilcileri, uluslararası sivil havalimanlarına ve masum insanlara karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin asla karşılıksız kalmayacağını kesin bir dille vurguladı.

Hedefte — füze depoları ve komuta merkezleri

Koalisyon hava kuvvetleri, Yemen'in kuzey ve batı kesimindeki dört vilayette planlı bir operasyon yürüttü:

  • 82 askeri tesis: Husilerin kontrolü altındaki bölgelerdeki ana altyapılar hedef alındı;

  • 11 balistik füze deposu: Saldırılar sonucunda füze saldırılarını gerçekleştirmek için depolanan 11 büyük balistik füze deposu havaya uçuruldu;

  • İletişim merkezleri yok edildi: Ayrıca, grubun askeri operasyonlarını koordine eden birkaç yönetim ve iletişim merkezi tamamen devre dışı bırakıldı.

Dört yıllık sessizliğin ardından yeniden alevlenen çatışma

Bölgedeki bu gerilim tesadüfen ortaya çıkmadı, uzun yıllara dayanan istikrarsızlığın yeni bir aşamasıdır:

  • Temmuz ayındaki kırılma noktası: Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki aktif silahlı çatışmalar, dört yıllık barışın ardından bu yılın Temmuz ayında yeniden alevlendi;

  • Çatışmanın başlangıcı: Yeni çatışma dalgası, Husi liderliği heyetini taşıyan bir İran sivil uçağının inişi sırasında Sana Havalimanı'na düzenlenen saldırıların ardından başladı.

Arap Koalisyonu'nun gerçekleştirdiği son büyük saldırılar, Yemen krizini bir kez daha uluslararası gündemin merkezine taşıdı ve bölgedeki enerji ve transit güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Arap KoalisyonuHusilerYemenSuudi ArabistanOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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