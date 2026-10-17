Avrupa'yı sarsan sabotajın arkasında Rus istihbaratı olabilir mi?

İki şüpheli: 12 Ekim'de Almanya'nın Nürtingen şehrinde Türk vatandaşları 38 yaşındaki Ümit E. ve 34 yaşındaki Müslim T. yakalandı. Bu kişilerin «Daltonlar» grubunun tam üyesi oldukları veya onların ücretli görevini yerine getirdikleri tahmin ediliyor;

Berlin'deki terörle mücadele operasyonu: 13 Ekim'de Berlin'de gerçekleştirilen özel terörle mücadele operasyonu sırasında, aralarında bir kadının da bulunduğu soruşturmayla bağlantılı iki kişi daha tutuklandı. İddiaya göre, bu kişi saldırganlara ulaşım ve lojistik destek sağladı.