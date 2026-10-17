Avrupa'yı sarsan sabotajın arkasında Rus istihbaratı olabilir mi?
Fotoğraf: Pleiades Neo/Airbus DS 2026/Handout/REUTERS
Avrupa'daki stratejik iletişim altyapılarına yönelik gizemli sabotajlar hakkındaki soruşturma, uluslararası düzeyde ses getiren bilgileri gün yüzüne çıkarıyor. Almanya'nın saygın Der Spiegel dergisinin haberine göre, Polonya topraklarındaki Starlink uydu yer istasyonunun kundaklanmasıyla Türkiye'nin ünlü «Daltonlar» suç örgütünün bağlantısı olabilir.
Avrupa istihbarat servisleri, bu suç grubunun sabotajı Rus istihbarat birimlerinin doğrudan talimatıyla gerçekleştirmiş olma ihtimalini titizlikle araştırıyor.
Almanya'daki tutuklamalar ve Stuttgart mahkemesinin kararı
DW'nin haberine göre, soruşturma kapsamında Alman güvenlik güçleri birkaç şüpheliyi gözaltına aldı:
İki şüpheli: 12 Ekim'de Almanya'nın Nürtingen şehrinde Türk vatandaşları 38 yaşındaki Ümit E. ve 34 yaşındaki Müslim T. yakalandı. Bu kişilerin «Daltonlar» grubunun tam üyesi oldukları veya onların ücretli görevini yerine getirdikleri tahmin ediliyor;
İade bekleniyor: Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin, yakalanan şahısların suçun işlendiği ülke olan Polonya'ya iadesi konusunu görüşmesi bekleniyor;
Berlin'deki terörle mücadele operasyonu: 13 Ekim'de Berlin'de gerçekleştirilen özel terörle mücadele operasyonu sırasında, aralarında bir kadının da bulunduğu soruşturmayla bağlantılı iki kişi daha tutuklandı. İddiaya göre, bu kişi saldırganlara ulaşım ve lojistik destek sağladı.
Moskova izi: Grubun lideri Beratcan Gökdemir kim?
Der Spiegel'in araştırmasında, söz konusu suç grubunun Rusya ile olası bağlantılarına açıklık getirildi:
Ankara'ya verilmeyen suçlu: «Daltonlar» grubunun lideri olarak kabul edilen Beratcan Gökdemir, 2024 yılında Rusya topraklarında yakalanmasına rağmen, Türkiye'nin resmi iade talebine rağmen Ankara'ya teslim edilmemişti;
Hizmet karşılığı koruma: Alman istihbarat servislerine göre Moskova, Gökdemir'e Avrupa genelinde gizli «karşı hizmetler» (sabotaj ve yıkım) sunması karşılığında Rusya'da sığınma ve koruma sağlamış olabilir. Şu anda tam olarak nerede olduğu bilinmiyor.
Wola-Krobowska'daki saldırı: İstasyon nasıl zarar gördü?
Sabotaj eylemi, Varşova'dan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Wola-Krobowska köyünde gerçekleştirildi:
23 Eylül'deki yangın: Kimliği belirsiz kişiler Starlink yer istasyonu alanına girerek elektrik trafosunu ve yedek jeneratörü ateşe verdi;
Kısa süreli kesinti: Bild gazetesinin haberine göre, istasyonun faaliyeti kısa süreliğine durdu, ancak uzmanların hızlı müdahalesiyle iletişim sistemi yeniden kuruldu; olayda kimse yaralanmadı;
Polonya'nın tutumu: Olayın gerçekleştiği ilk günlerde Polonyalı yetkililer bunu kasıtlı bir sabotaj olarak değerlendirmiş, ancak o dönemde Rusya'nın doğrudan bağlantısını kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığı belirtilmişti.
Avrupa ülkeleri topraklarında lojistik ve uzay altyapısına karşı düzenlenen bu tür hibrit saldırılar, kıta güvenlik servislerini askeri olmayan hedefleri koruma önlemlerini artırmaya zorluyor.
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