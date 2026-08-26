Mask ve Özgürlük Nişanı: Kiev neden milyardere devlet ödülü verdi?

·73·Dünya
Mask ve Özgürlük Nişanı: Kiev neden milyardere devlet ödülü verdi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerikalı girişimci ve SpaceX kurucusu Elon Musk’ı devletin prestijli ödülü olan «Özgürlük Nişanı» (Orden Svobodi) ile ödüllendirdi. Bu karar, 26 Ağustos günü Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından imzalanan 835/2026 sayılı resmi kararnamede duyuruldu.

Belgede, bu yüksek nişanın Amerikalı milyardere «insan hayatını ve özgürlüğünü koruma, ayrıca Ukrayna ve ABD halkları arasındaki iş birliği ilişkilerini geliştirme konusundaki üstün kişisel hizmetleri nedeniyle» verildiği belirtildi.

Starlink: Ukrayna savunmasının ana teknik unsuru

SpaceX şirketinin küresel uydu interneti — Starlink 2022 baharından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için vazgeçilmez bir iletişim kaynağı haline geldi:

  • Birliklerin yönetimi ve koordinasyonu: Savaş alanındaki birimler arasında hızlı ve güvenli iletişim sağlanmaktadır;

  • İHA'ların gerçek zamanlı yönetimi: İnsansız hava araçları yardımıyla hedeflerin belirlenmesi ve cephe gerisine saldırılar düzenlenmesinde Starlink terminalleri temel teknik araç işlevi görmektedir;

  • Elektronik harbe (EH) dayanıklılık: Rus tarafının elektronik engellemelerine rağmen, sistemin istikrarlı çalışması Ukrayna'nın en önemli taktik avantajlarından biri olmaya devam etmektedir.

Kiev'in kritik bağımlılığı ve kısıtlamalar sorunu

Musk'ın ödüllendirilmesi Ukrayna ve uluslararası medyada geniş tartışmalara yol açtı:

  • Kritik bağımlılık: Şu anda Ukrayna ordusunda hız, kapsama alanı ve elektronik harbe dayanıklılık açısından Starlink'in yerini alabilecek eşdeğer bir alternatif iletişim sistemi bulunmamaktadır;

  • Kısıtlamalar ve siyasi tartışmalar: Elon Musk, daha önce Ukrayna toprakları dışında veya Kırım yakınlarında bazı saldırı operasyonları için Starlink faaliyetlerini kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Buna rağmen, sistemin genel savunmadaki rolü kabul edilerek kendisine en üst düzey ödül verildi.

Avrupa alternatifi ve SpaceX ile gelecek planları

Daha önce Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Starlink sistemine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa'da geliştirilen alternatif bir muadilini test ettiğini açıklamıştı.

Ancak resmi Kiev, bu testlere rağmen Elon Musk ve SpaceX şirketi ile doğrudan stratejik ortaklığı kesmemeyi ve uydu altyapısını kullanmaya devam etmeyi planlıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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